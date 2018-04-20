Ещё
В ходе весеннего призыва Крым направит на военную службу более 2000 новобранцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ходе весеннего призыва Крым направит на военную службу более 2000 новобранцев 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Как правило, крымчане будут служить на кораблях Черноморского флота и в соединениях и воинских частях объединения, а те, кого направят на военную службу в другие регионы страны, пополнят войска Южного и Западного военных округов.
В ходе весеннего призыва граждан на военную службу с территории Республики Крым для комплектования Вооружённых Сил Российской Федерации направят 2300 новобранцев.
Как правило, крымчане будут служить на кораблях Черноморского флота и в соединениях и воинских частях объединения, а те, кого направят на военную службу в другие регионы страны, а это около 700 человек, пополнят войска Южного и Западного военных округов, воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, железнодорожных войск, Росгвардию.
Около 100 новобранцев военкоматами Крыма и Севастополя уже направлены к местам прохождения военной службы.
ТК «Звезда»: последние новости
Провокация из-под земли: кадры тоннелей, через которые «Белые каски» попали в больницу в сирийской Думе Боевики планируют захват территорий вокруг сирийского Дераа под патронатом США Сирийский «Фаворит»: как комплекс С-300 может изменить положение сил на Ближнем Востоке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей253
Первый легальный бордель открывается в России346
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой74
Первый русский бордель назвали спасением нации62
Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»133
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение