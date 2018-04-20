В ходе весеннего призыва Крым направит на военную службу более 2000 новобранцев

Как правило, крымчане будут служить на кораблях Черноморского флота и в соединениях и воинских частях объединения, а те, кого направят на военную службу в другие регионы страны, пополнят войска Южного и Западного военных округов.

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу с территории Республики Крым для комплектования Вооружённых Сил Российской Федерации направят 2300 новобранцев.

Как правило, крымчане будут служить на кораблях Черноморского флота и в соединениях и воинских частях объединения, а те, кого направят на военную службу в другие регионы страны, а это около 700 человек, пополнят войска Южного и Западного военных округов, воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, железнодорожных войск, Росгвардию.