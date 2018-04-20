Сирийцы ведут переговоры с компаниями из РФ о строительстве жилья 

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Сирийская Military Housing Establishment ведет переговоры с российскими партнерами, в том числе с компаниями Стройтех и Монолитспецстрой, о строительстве жилья в Сирии, сказал РИА Новости генеральный директор сирийской строительной компании Зухейр Хазейм.
"Мы стараемся найти партнеров среди российских компаний, чтобы мы могли совместно что-то построить в Сирии", — сказал он в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
По его словам, уже есть конкретные проекты, по которым идет обсуждение с российскими партнерами.
"Есть проекты, которые уже намечены. У нас идут переговоры с российскими компаниями по строительству жилья, а с другой компанией мы обсуждаем строительство завода в Сирии по выпуску базальтовых линий", — сказал Хазейм.
Он уточнил, что среди российских компаний, с которыми он ведет переговоры есть такие фирмы, как Стройтех, Монолитспецстрой.
"Обсуждаем строительство жилых и промышленных зданий. Во всех районах Сирии. Самое приоритетное — Дамаск, вокруг него, Алеппо, Хомс", — отметил Хазейм.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.