Военные новости: как Израиль зачищает Сирию от иранцев

Во вторник Израиль опубликовал спутниковые снимки объектов и военных баз в Сирии , которые, по мнению израильтян, использует для своих целей иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Снимки призваны показать мировому сообществу внушительный масштаб присутствия Ирана в Сирии.

Как сообщают израильтяне, КСИР проявляет активность на пяти аэродромах: Т4 в провинции Хомс , Алеппо, Дейр-эз-Зор , международный аэропорт Дамаска и аэродром на юго-востоке от Дамаска. Израиль считает, что эти взлетно-посадочные полосы используются Ираном, в том числе посредством гражданских авиалиний, для доставки в Сирию живой силы, оружия, беспилотников и ракет «земля-земля», которые могут быть применены с территории Сирия по целям в Израиле.

Напомним, что 9 апреля по правительственной авиабазе Т4 в Сирии был нанесен массированный ракетный удар. Как сообщали в Министерстве обороны Российской Федерации, два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами.

По данным американской прессы, Израиль согласовал с США эту акцию, так как в этот момент российско-американские отношения по Сирии находились в крайней стадии обострения и было неясно, как стороны отреагируют помимо американского удара крылатыми ракетами еще и на дополнительный удар Израиля.

Это не первый раз, когда Израиль наносит удары по иранцам в Сирии, в ходе которых КСИР несет потери. Сегодня в самом Израиле считают, что у КСИР кончается терпение и Иран готовит удар возмездия. "Фокс Ньюс« (Fox News) цитируют также неназванного представителя Армии обороны Израиля , который отдельно отмечает деятельность Касема Сулеймани, главы Аль-Кудс (специальное подразделение КСИР), и заверяет, что иранский генерал планирует атаку на Израиль с территории Сирии: «Сулеймани делает в Сирии все, что пожелает».

Обильно цитировалась в западных и израильских СМИ и реакция спикера МИД Ирана Бахрама Гасеми , который прокомментировал атаку на Т4, в ходе которой погибло семь членов КСИР, включая главу подразделения, отвечающего за применение иранских беспилотников, такими фразами как «Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит надлежащий ответ на свои действия» и «Сирийская армия способна защищать свою территорию и будет делать это».

В феврале 2018 года иранский дрон залетел в воздушное пространство Израиля и был сбит израильским вертолетом AH-64 Apache, после чего ВВС Израиля провели ряд рейдов как против машины управления дроном, так и по другим объектам в Сирии. В ходе этих рейдов ПВО Сирии сбили израильский самолет F-16I Sufa, два пилота катапультировались и были спасены, хотя один получил тяжелые травмы.

В апреле израильтяне объявили, что иранский дрон был вооружен и выполнял не просто разведывательную, а ударную миссию, неся взрывчатку. По мнению израильтян, впервые Иран так открыто решил атаковать Израиль и что применение данного беспилотника открывает новую главу в борьбе Ирана и Израиля на территории Сирии. Израильтяне также отметили, что Иран не скрывает гибель бойцов КСИР, помпезно проводит церемонию прощания с ними в Тегеране и публично обещает в свое время отомстить Израилю, что также служит сигналом тому, что обострение конфронтации не за горами.

В ночь с 16 на 17 апреля новостные ресурсы «Хезболлы» и сирийского правительства сообщили о новых ракетных ударах по двум аэродромам в Сирии под Хомсом и Дамаском, которые активировали работу средств противовоздушной обороны Сирии, но затем СМИ отыграли новость назад и рассмотрели инцидент сначала как ложную тревогу, а затем как электронную кибер-атаку Израиля и США, что вносит некоторую новизну в текущую войну в Сирии.

В 2007 году в ходе операции «Фруктовый сад» Израиль, правда, уже проводил кибератаку на системы ПВО и радары Сирии, перед тем как нанести удар по объекту, предположительно причастному к работе с ядерным материалом, в Дейр-эз-Зор.

Детали операции стали известны только месяц назад, когда Израиль решил вдруг рассекретить данные по операции. Кодовое название объекта в Сирии было «Кубик Рубика». Израиль с 2004 года подозревал, что у Сирии есть своя ядерная программа. «Кубик Рубика» был под наблюдением многие годы, но доказательств о ядерной теме не было, пока в 2007 году глава сирийской комиссии по ядерной энергетике не направился на конференцию в Вену , прихватив с собой ноутбук, по непонятной причине забитый секретными материалами.

Израильская разведка скачала всю информацию с компьютера сирийского чиновника, пока тот был на официальном мероприятии вне своего австрийского дома. Среди важных данных были обнаружены в том числе и фотографии, сделанные внутри «Кубика Рубика», которые указали израильтянам на то, что внутри объекта строится ядерный реактор предположительно с участием специалистов из Северной Кореи

В итоге самолеты Израиля и, по неподтвержденной информации, ударные дроны сбросили на реактор почти двадцать тонн взрывчатки и сравняли объект с землей.

Тогда же в 2007 году в ходе этой операции на радары сирийской ПВО компьютерные программы Израиля «подавали» ложную картинку воздушной обстановки. В 2011 году, кстати, в МАГАТЭ подтвердили, что в Сирии в ходе атаки ВВС Израиля был уничтожен необъявленный ядерный реактор.

Возникает вопрос, почему Израиль раскрыл все детали именно сейчас?

Можно сказать, что Израиль сделал это в преддверии 70-летия со дня создания независимого еврейского государства. Праздник широко отмечают на этой неделе.

Более очевидный ответ: чтобы дать понять Ирану, что страна готова пойти на рискованные операции и активно наносить удары там, откуда может исходить угроза для Израиля. В первую очередь — по Сирии и по иранцам, находящимся в этой стране с военной миссией. И угроза может носить не только ядерный характер, но и любой другой, начиная от угрозы применения химического оружия и дронов и заканчивая поставкой боеприпасов для систем залпового огня.

Другая версия — это намек Ирану, что если США выйдут из ядерной сделки, и Иран продолжит разработку ядерного оружия, то Израиль может повторить сирийскую операцию 2007 года, но уже непосредственно по территории Ирана, с целью уничтожения его ядерных объектов.

До сегодняшнего дня США сдерживали Израиль от всех попыток силового воздействий на Иран, но теперь администрация Трампа легко дает негласное согласие на удары ВВС Израиля по целям в Сирии. Есть вероятность, что Трамп будет более податлив, если Израиль все же решится на радикальные меры по «закрытию» ядерной программы Тегерана.

Тем более, что пока нерешительные и разовые действия США в Сирии и неопределенность Вашингтона по отношению к Ирану вызывает в Израиле скорее глухое раздражение. Апрельский удар по Сирии в Израиле рассматривают как бессмысленный и никак не влияющий ни на Асада, ни на его программы вооружений, ни на присутствие иранцев на территории страны. В Израиле многие считают, что только активные действия ВВС Израиля могут не дать Ирану закрепиться в Сирии.