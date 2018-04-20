Армия Израиля призвала палестинцев не участвовать в беспорядках на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апреля. / ТАСС /. Самолет Армии обороны Израиля разбросал в пятницу рано утром листовки на границе с сектором Газа с призывом к палестинцам воздержаться от участия в насильственных акциях протеста в этом районе. Об этом сообщила в распространенном в пятницу коммюнике армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад израильский самолет сбросил листовки в районе, где в последнее время происходят беспорядки в секторе Газа, тем самым предупреждая палестинцев от приближения к забору безопасности, саботажа и совершения терактов, — указали военные. — Беспорядки (на границе — прим. ТАСС) служат маскировкой для террористических актов, направленных на нанесение вреда израильской инфраструктуре и войскам". Армия «стремится ограничить число жертв, но не допустит нанесения ущерба инфраструктуре безопасности или ограждению, которые защищают израильских гражданских лиц», добавили в пресс— службе.

Массовые манифестации и беспорядки на границе Израиля и сектора Газа начались 30 марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Беспорядки повторялись три пятницы подряд, включая 6 и 13 апреля. Всего, по информации палестинского минздрава, с конца марта в столкновениях на границе сектора Газа и Израиля не менее 32 палестинцев погибли, более 3 тыс. пострадали.

Кульминация протестов должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). Запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.