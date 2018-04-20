Ещё
Армия Израиля призвала палестинцев не участвовать в беспорядках на границе сектора Газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Израиля призвала палестинцев не участвовать в беспорядках на границе сектора Газа 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет Армии обороны Израиля разбросал в пятницу рано утром листовки на границе с сектором Газа с призывом к палестинцам воздержаться от участия в насильственных акциях протеста в этом районе. Об этом сообщила в распространенном в пятницу коммюнике армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад израильский самолет сбросил листовки в районе, где в последнее время происходят беспорядки в секторе Газа, тем самым предупреждая палестинцев от приближения к забору безопасности, саботажа и совершения терактов, — указали военные. — Беспорядки (на границе — прим. ТАСС) служат маскировкой для террористических актов, направленных на нанесение вреда израильской инфраструктуре и войскам". Армия «стремится ограничить число жертв, но не допустит нанесения ущерба инфраструктуре безопасности или ограждению, которые защищают израильских гражданских лиц», добавили в пресс— службе.
Массовые манифестации и беспорядки на границе Израиля и сектора Газа начались 30 марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Беспорядки повторялись три пятницы подряд, включая 6 и 13 апреля. Всего, по информации палестинского минздрава, с конца марта в столкновениях на границе сектора Газа и Израиля не менее 32 палестинцев погибли, более 3 тыс. пострадали.
Кульминация протестов должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). Запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.
ТАСС: последние новости
Врач из госпиталя в городе Думе опроверг слухи об отравлении его жителей газами Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной "химией" Австрийский институт предложил Минстрою РФ разработать план восстановления Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей158
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой66
Первый легальный бордель открывается в России339
РФ признала неспособность создавать спутники1254
Европа ждет «Северный поток-2»127
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение