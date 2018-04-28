Ещё
Боевик ИГИЛ остановил автомобиль христианской пары… то, что произошло потом — многое объясняет!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевик ИГИЛ остановил автомобиль христианской пары… то, что произошло потом — многое объясняет! 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Боевик ИГИЛ остановил автомобиль христианской пары. Боевик ИГИЛ: «Ты мусульманин?»
Христианин: «Да, я мусульманин».
Боевик ИГИЛ: «Если ты мусульманин, перескажи суру из Корана».
Христианин рассказал стихотворение из Библии.
Боевик ИГИЛ: «Хорошо, можешь ехать».
Через несколько минут жена, едва переведя дух, говорит мужу: «Не могу поверить, как ты пошел на такой риск. Почему ты сказал, что мы мусульмане? Если бы он узнал, что ты врешь, он убил бы нас обоих!»
«Зря волновалась. Если бы они знали Коран, они бы никогда не убивали людей! » — ответил ей муж.
Карельские вести: последние новости
Баба Ванга предупреждала: 2016 год будет страшным. И вот почему… СМИ: российские каналы обвинили в «охудожествлении» инсценировки химатаки в Сирии Красавица в чадре, или Опасная дружба России с Ираном
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост282
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»110
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт62
Курсант в РФ посадил самолет без шасси и двигателя93
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»94
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение