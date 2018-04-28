Боевик ИГИЛ остановил автомобиль христианской пары… то, что произошло потом — многое объясняет!

Боевик ИГИЛ остановил автомобиль христианской пары. Боевик ИГИЛ: «Ты мусульманин?»

Христианин: «Да, я мусульманин».

Боевик ИГИЛ: «Если ты мусульманин, перескажи суру из Корана».

Христианин рассказал стихотворение из Библии.

Боевик ИГИЛ: «Хорошо, можешь ехать».

Через несколько минут жена, едва переведя дух, говорит мужу: «Не могу поверить, как ты пошел на такой риск. Почему ты сказал, что мы мусульмане? Если бы он узнал, что ты врешь, он убил бы нас обоих!»

«Зря волновалась. Если бы они знали Коран, они бы никогда не убивали людей! » — ответил ей муж.