Россия «вооружает» базу в Тартусе 

Россия везет «военный груз» на свою военно-морскую базу в сирийском Тартусе, сообщает Bosphorus Observer.
По информации издания, в средиземноморской части пролива Босфор был замечен грузовой корабль России Sparta II, который якобы вез «военный груз для Оборонлогистики» из Новороссийска.
В сирийском городе Тартус находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.
«Оборонлогистика» — транспортно-логистический оператор, обеспечивающий потребности Министерства обороны России.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью BBC, что Россия готова рассмотреть поставки Сирии зенитных ракетных комплексов С-300. По его словам, к этому Россию подталкивает «возмутительный акт агрессии» со стороны США, Великобритании и Франции, а российские ЗРК на вооружении армии Сирии помогут ближневосточной стране обеспечить свою безопасность и предотвратить агрессию.