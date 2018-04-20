Россия отправляет вооружение на сирийскую базу в Тартусе

Российское судно RoRo Sparta II было замечено в Босфоре по пути из Новороссийска в военно-морскую базу РФ в Тартусе на Средиземноморском берегу Сирии . Об этом сообщает обозреватель Босфора в Twitter. По его данным, судно с российским флагом было очень нагружено военным грузом для Оборонлогистики.

Также Босфорский обозреватель сообщил о том, что отремонтированное в Тузле в восточном Стамбуле российское судно RoRo Sparta III ранее отправилось в Новороссийск.

Напомним, ранее британские СМИ обеспокоились присутствием нагруженных вооружением кораблей ВМФ РФ в Босфоре на пути в сирийский Тартус.