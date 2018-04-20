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Россия отправляет вооружение на сирийскую базу в Тартусе
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Россия отправляет вооружение на сирийскую базу в Тартусе 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российское судно RoRo Sparta II было замечено в Босфоре по пути из Новороссийска в военно-морскую базу РФ в Тартусе на Средиземноморском берегу Сирии. Об этом сообщает обозреватель Босфора в Twitter. По его данным, судно с российским флагом было очень нагружено военным грузом для Оборонлогистики.
Также Босфорский обозреватель сообщил о том, что отремонтированное в Тузле в восточном Стамбуле российское судно RoRo Sparta III ранее отправилось в Новороссийск.
Напомним, ранее британские СМИ обеспокоились присутствием нагруженных вооружением кораблей ВМФ РФ в Босфоре на пути в сирийский Тартус.
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