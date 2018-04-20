Альтернативные СМИ ставят под сомнение создание нового фронта боевиков в Сирии

На юге Сирии 19 апреля боевики «Джейш Халдин бин Валид» (ДХВ), находящиеся под присягой «Исламского государства» (Запрещённая в России организация) инициировали очередные бои.

ДХВ напала на позиции так называемой « Сирийской свободной армии » (ССА) и «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Хорошая подготовка и эффект неожиданности сделал своё дело: ДХВ смогли занять несколько населенных пунктов. Но как только силы противников смогли мобилизоваться, уже через несколько часов они были вынуждены отступить. Боевики ССА заявляют, что выбили ДХВ за счет успешной контратаки, а последние настаивают, что отступили осознанно, вместе с захваченными трофеями.

Как сообщает канал Directorate 4, ДХВ применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику для атаки, помимо пехоты и стрелкового оружия.

Пресс-служба «Джейш Халид бин Валид» утверждает, что в результате боев они убили около 77 боевиков ССА и помогавшим им «Хайат Тахрир аш-Шам» Из них шестеро убитых, якобы, являлись полевыми командирами. Также ДХВ рапортует о захвате вооружения, боеприпасов и техничкек. О своих потерях они не сообщают, однако упоминают смертника по имени «Абу Удей Ансари». Именно он начал наступление, атаковав на заминированном автомобиле позиции ССА в населённом пункте Шейх Саад.

«Свободная сирийская армия» опубликовала список из 27 своих боевиков. О количестве убитых боевиков противника они не сообщили, только опубликовали фотографии трёх убитых сторонников ДХВ.

На фоне этих атак в российских СМИ появились сообщения о создании «нового южного фронта» в провинции Дараа, пишет канал. А затем публикует свои сомнения по поводу создания фронта: