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CBS: ФБР предлагает $1 млн за информацию о пропавшем в Сирии журналисте
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CBS: ФБР предлагает $1 млн за информацию о пропавшем в Сирии журналисте 

ТАСС 37 минут назад
ТАСС, 20 апреля. ФБР назначило вознаграждение в $1 млн за информацию о журналисте Остине Беннетте Тайсе, пропавшем в 2012 году в Сирии. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.
По информации телеканала, Тайс работал на информационную службу McClatchy, освещая гражданскую войну в Сирии. В августе 2012 года он исчез, спустя месяц была опубликована видеозапись, на которой группа вооруженных мужчин удерживала Тайса с завязанными глазами. Неизвестно, кто именно его похитил и поступало ли требование выкупа.
В ФБР не уточнили, почему сумма вознаграждения была назначена именно сейчас.
Телеканал также отметил, что сирийское правительство уверило родителей Тайса в том, что делает все возможное для обеспечения его скорейшего возвращения на родину.
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