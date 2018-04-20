CBS: ФБР предлагает $1 млн за информацию о пропавшем в Сирии журналисте

ТАСС , 20 апреля. ФБР назначило вознаграждение в $1 млн за информацию о журналисте Остине Беннетте Тайсе, пропавшем в 2012 году в Сирии . Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.

По информации телеканала, Тайс работал на информационную службу McClatchy, освещая гражданскую войну в Сирии. В августе 2012 года он исчез, спустя месяц была опубликована видеозапись, на которой группа вооруженных мужчин удерживала Тайса с завязанными глазами. Неизвестно, кто именно его похитил и поступало ли требование выкупа.

В ФБР не уточнили, почему сумма вознаграждения была назначена именно сейчас.

Телеканал также отметил, что сирийское правительство уверило родителей Тайса в том, что делает все возможное для обеспечения его скорейшего возвращения на родину.