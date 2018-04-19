Нетаньяху: Шесть стран могут перенести посольства в Иерусалим 

Шесть стран уже провели переговоры с правительством Израиля о переносе своих дипломатических представительств из Тель-Авива в Иерусалим, который евреи называют своей столицей. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Я рад сообщить, что по крайней мере полдюжины стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо, Гватемала, что сделала это. По вашим стопам пойдут другие", — цитирует слова политика РИА Новости. Соответствующее заявление Нетаньяху сделал на встрече с иностранными дипломатами, приуроченной ко Дню независимости Израиля.
Впрочем, конкретные страны названы не были. Кроме Гватемалы о планах по переносу посольства говорили власти США. Израильские журналисты причисляют к списку и Гондурас.
Напомним, после того, как в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о своем желании перенести дипмиссию, волна возмущения прокатилась по всему арабскому миру. По оценке аналитиков, признание Иерусалима в качестве столицы Израиля является «настоящим ударом» для палестинских лидеров. Они уверены, что Восточный Иерусалим, аннексированный Израилем в 1967 году, должен быть столицей государства, к которому они стремятся, а статус города может быть закреплен только в результате подписанного мирного соглашения с израильтянами.