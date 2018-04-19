В сирийский Деръа доставили более 180 тонн продуктов

За прошедшие сутки разминировано семь домов и придомовых территорий. Обезврежено девять самодельных взрывных устройств.

Несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Латакия , Хама, Хомс Деръа . В Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

В городе Дума проводится работа по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано семь домов и придомовых территорий. Обезврежено девять самодельных взрывных устройств.

В городе налаживается торговля, продолжается расчистка дорог и восстановление объектов инфраструктуры. Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты.

Представителями Центра по примирению проведено обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов Арбил и Кафер-Батна, подлежащих восстановительному ремонту в первую очередь, определены объемы и сроки проведения работ.

Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60724 жителей Восточной Гуты.

Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа, направленная на дальнейшую деэскалацию обстановки в провинции Дамаск

Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Думейр.

В рамках ранее достигнутых договоренностей экстремисты из этого населенного пункта передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики четыре пулемета, один противотанковый гранатомет, две снайперские винтовки.

Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются: создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Российский центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайба провинции Деръа. Жителям доставлены продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 181 тонну.

Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь мирным жителям города Алеппо и населенного пункта Маалюля провинции Дамаск. Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 21 сирийцу, в том числе 16 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 254 человека, в Восточную Гуту — 362 человека.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Меибидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 408 человек с личным имуществом.