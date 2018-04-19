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Провокация из-под земли: кадры тоннелей, через которые «Белые каски» попали в больницу в сирийской Думе
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Провокация из-под земли: кадры тоннелей, через которые «Белые каски» попали в больницу в сирийской Думе 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сирийский город Дума обладает сетью тоннелей и подземных ходов, появившихся за годы войны. Один из них ведет к больнице, и именно им воспользовались боевики для съемок постановочного видео химической атаки.
Больница в сирийском городе Дума, где «Белые каски» сняли постановочный видеоролик с последствиями «химической атаки», скрыта под десятиметровой насыпью. Защитная насыпь изрыта подземными ходами и туннелями — в них скрывались жители города во время боевых действий.
Однако этими туннелями пользовались и боевики, ранее удерживающие город. Сеть подземных, которая имела и прямой выход к больнице, позволила им обманом пригнать в приемный покой несколько детей для съемок постановочного ролика с последствиями «химической атаки».
Здесь боевики по заказу организации «Белые каски» обливали напуганных детей водой из шланга и снимали на видео «помощь отравленным химической атакой». Позже это фейковое видео было распространено в Сети и стало формальным поводом для массированного ракетного удара по Сирии со стороны США, Британии и Франции.
Как позже заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, именно мальчик по имени Хасан Диаб, ставший невольным актером постановки «Белых касок», достоин стать спикером в Совбезе ООН, чтобы вместе со своими родителями рассказать, каким образом эта организация готовит фейки.
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