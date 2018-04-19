Провокация из-под земли: кадры тоннелей, через которые «Белые каски» попали в больницу в сирийской Думе

Сирийский город Дума обладает сетью тоннелей и подземных ходов, появившихся за годы войны. Один из них ведет к больнице, и именно им воспользовались боевики для съемок постановочного видео химической атаки.

Больница в сирийском городе Дума, где «Белые каски» сняли постановочный видеоролик с последствиями «химической атаки», скрыта под десятиметровой насыпью. Защитная насыпь изрыта подземными ходами и туннелями — в них скрывались жители города во время боевых действий.

Однако этими туннелями пользовались и боевики, ранее удерживающие город. Сеть подземных, которая имела и прямой выход к больнице, позволила им обманом пригнать в приемный покой несколько детей для съемок постановочного ролика с последствиями «химической атаки».