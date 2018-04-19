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Делегация Узбекистана приняла участие в форуме «Сердце Азии — Стамбульский процесс» в Турции
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Делегация Узбекистана приняла участие в форуме «Сердце Азии — Стамбульский процесс» в Турции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 19 апреля /Синьхуа/ — Делегация МИД Узбекистана сегодня приняла участие в заседании старших должностных лиц форума «Сердце Азии — Стамбульский процесс», которое прошло в Стамбуле, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности и регионального экономического сотрудничества, укрепления мер доверия между странами-участницами в целях содействия стабилизации положения в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению. —0—
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