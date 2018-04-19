Центр примирения обеспечил безопасное прохождение гумконвоев ООН в Дераа

"Российский Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Дераа", — сказал он.

По словам Евтушенко, жителям доставлены продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 181 тонну.

Кроме того, оказана гуманитарная помощь мирным жителям города Алеппо и населенного пункта Маалюля провинции Дамаск . Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны. Также российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 21 сирийцу, в том числе 16 детям, добавил он.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 254 человека, в Восточную Гуту — 362 человека", — подчеркнул представитель центра.

Евтушенко добавил, что Центр по примирению контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. «За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 408 человек с личным имуществом», — отметил он.

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