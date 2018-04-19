Нетаньяху пообещал помощь в переводе посольств в Иерусалим первой десятке решившихся стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал помощь в переводе посольств из Тель-Авива в Иерусалим первым десяти странам, которые решатся на такой шаг. Соответствующее заявление глава израильского кабмина сделал в четверг на приеме для дипкорпуса в Иерусалиме по случаю Дня независимости и 70-й годовщины образования Государства Израиль.

"Я решил, что первые десять посольств, которые переедут сюда (в Иерусалим — прим. ТАСС), получат особые привилегии, мы поможем вам", — сказал Нетаньяху. Премьер также сообщил, что «полдюжины стран серьезно обсуждают с нами (Израилем) вопрос о переводе своих посольств в Иерусалим». «Спасибо Гватемале , которая уже это сделала, вскоре и другие последуют ее примеру», — добавил глава израильского правительства, чьи высказывания распространила его канцелярия.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель— Авива в этот город. Переезд дипмиссии США запланирован на середину мая. Решение главы Белого дома было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях прошли массовые акции протеста.

4 марта 2018 года о намерении перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим заявил президент Гватемалы Джимми Моралес . По его словам, переезд состоится через два дня после того, как аналогичный шаг сделают США. На прошлой неделе Национальный конгресс Гондураса одобрил подавляющим большинством голосов проект резолюции о переводе дипмиссии страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года, и настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля, палестинцы же хотят сделать его восточную часть столицей своего государства.