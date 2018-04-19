Нетаньяху пообещал помощь в переводе посольств в Иерусалим первой десятке решившихся стран 

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал помощь в переводе посольств из Тель-Авива в Иерусалим первым десяти странам, которые решатся на такой шаг. Соответствующее заявление глава израильского кабмина сделал в четверг на приеме для дипкорпуса в Иерусалиме по случаю Дня независимости и 70-й годовщины образования Государства Израиль.
"Я решил, что первые десять посольств, которые переедут сюда (в Иерусалим — прим. ТАСС), получат особые привилегии, мы поможем вам", — сказал Нетаньяху. Премьер также сообщил, что «полдюжины стран серьезно обсуждают с нами (Израилем) вопрос о переводе своих посольств в Иерусалим». «Спасибо Гватемале, которая уже это сделала, вскоре и другие последуют ее примеру», — добавил глава израильского правительства, чьи высказывания распространила его канцелярия.
6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель— Авива в этот город. Переезд дипмиссии США запланирован на середину мая. Решение главы Белого дома было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях прошли массовые акции протеста.
4 марта 2018 года о намерении перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим заявил президент Гватемалы Джимми Моралес. По его словам, переезд состоится через два дня после того, как аналогичный шаг сделают США. На прошлой неделе Национальный конгресс Гондураса одобрил подавляющим большинством голосов проект резолюции о переводе дипмиссии страны из Тель-Авива в Иерусалим.
Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года, и настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля, палестинцы же хотят сделать его восточную часть столицей своего государства.