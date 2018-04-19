Врач из госпиталя в городе Думе опроверг слухи об отравлении его жителей газами

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Сирийский врач Бараа Бадран из госпиталя в городе Дума стал свидетелем инсценировки, устроенной 7 апреля волонтерами «Белых касок» с целью обвинить правительственные войска в применении отравляющих газов против мирного населения. Об этом он рассказал в четверг в интервью агентству SANA

"В тот день [7 апреля] я находился на дежурстве в приемном отделении: была сильная бомбардировка, удары наносились по боевикам из "Джейш аль-Ислам" , которые прятались между жилыми домами", — рассказал он. По словам Бадрана, в ряде мест вспыхнули пожары, и в больницу стали поступать люди, пострадавшие от сильного задымления.

"Такое было много раз, — отметил врач. — В данном случае от удушья используются ингаляторы от астмы, и пациентам делается укол, облегчающий состояние. Проходит два часа, и они сами способны вернуться домой".

Однако, в тот день, как сказал Бадран, в момент, когда оказывалась помощь пострадавшим, в госпиталь неожиданно ворвалась группа неизвестных людей. «Эта толпа начала истерично кричать о химической атаке и обрызгивать людей водой. Их действия сразу показались преднамеренными и преследовали цель устроить переполох», — подчеркнул Бадран. Он свидетельствовал, что за семь лет в приемном отделении в его госпитале ни разу не было зафиксировано случая поступления пациента с признаками отравления газами.

Агентство SANA отмечает, что волонтеры из НПО «Белые каски» неоднократно разоблачали себя как пособники террористов. Их используют западные разведки для фабрикации обвинений в адрес сирийской армии с тем, чтобы сорвать ее наступление на террористические формирования, подчеркивает агентство.