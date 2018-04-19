Проклятые русские и Израилю все испортили

Некоторое время назад новостные топы возбудили сообщения о том, что Трамп благословил Израиль на удар по сирийской военной базе Т4, который был нанесен еще за несколько дней до непосредственно развернутого удара западной коалиции.

Не очень понимаю, что в этом удивительного и в чём, в сущности, новость. Еще бы написали — США благославили Израиль на создание собственного государства после Второй Мирой войны.

Ну да ладно. На самом деле в этой истории интересно другое, а именно –какие конкретно цели преследует Израиль, помимо перманентного военного противостояния с Тегераном Дамаском и Хезбаллой.

Ведь о роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контекте («Лидер ИГИЛ Аль-Багдади — на самом деле агент МАСАДА»), либо очень размытыми и туманными фразами.

Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй.

Для четкого понимания ситуации нужно знать следующее. Если на северные территории Сирии — Алеппо, Идлиб и так далее положила глаз Турция , Эрдоган за счет внутрисирийского конфликта собирался расширить границы своей «возрожденной Османской империи», то на южные сирийские территории давным давно заглядывался Израиль.

За Голанскими высотами, которые, по мнению сирийцев, были анексированы Израилем незаконно, простирается провинция Эль-Кунейтр.

Там в 2011-ом году под влиянием оппозиционной моды также возникли «революционные комитеты», оперативно оформившиеся в так называемую « Свободную Сирийскую Армию ». И если ССА на севере имела военный тыл в Турции — снабжение, лечение раненых и т.д. — то такой тыловой базой для ССА на юге был Израиль.

Я бывал в провинции Эль-Кунейтр несколько раз, снимал линию фронта на границе с Израилем. Сирийцы там говорят, что СМИ к ним редко заезжают — мол, израильское лобби настолько влиятельно во всем мире, что распространяется даже на дружественную Россию . Не знаю, насколько это имеет отношение к реальности — но я и правда не нашел в сети масштабных съемок из Эль-Кунейтра. Впрочем, может быть, плохо искал, и все это надуманные совпадения, а я обещал вам факты.

Так вот, нас там настолько тепло принимали в силу редкого появления на этом фронте иностранных СМИ, что мы вошли в особый круг доверия. И вот однажды нас повезли к отряду, который полностью состоял из бывших боевиков, то есть экс-бойцов так называемой Свободной сирийской армии, которые еще совсем недавно выступали против Асада и воевали с правительственными силами.

Когда мы гостили у этих парней, в соседней деревеньке — меньше километра от нас начался серьезный бой. Парни оперативно засобирались — им нужно было оказывать огневую поддержку, чтобы отразить атаку на этом участке фронта, мы напросились с ними.

На тот момент я не особо представлял географические особенности провинции Эль-Кунейтр и потому искренне удивился, когда наши спутники показали с крыши дома Голанские высоты.

Оттуда, с Голанских высот, велся артиллерийский огонь, чтобы поддержать наступление боевиков на правительственные силы. Не могу ручаться, что стреляли именно израильские военные, но реактивные установки палили очевидно с территории, подконтрольной им. Значит, Израиль был как минимум не против, чтобы эти территории использовали как плацдарм для наступления на войска Асада.

«Именно поэтому мой отряд и перешел на сторону правительства, –отвечал чуть позже на мой вопрос командир эск-бойцов ССА, отбивавший атаку недавних своих собратьев, — однажды я пришел на совещание командиров ССА и увидел, что на нем присутствуют офицеры израильской армии. Я тогда понял, что я не настолько против Асада, чтобы быть заодно с ними».

В общем, вся эта история по сути к тому, что освободив пригороды Дамаска от просаудовских группировок, правительственные силы, подбадриваемые Россией, теперь займутся вплотную сирийским югом, где находятся уже группировки произраильские. Естественно, Тель Авив всячески заинтересован оттянуть этот момент.

Тем более с учетом того, что сирийские ПВО не так давно сбили израильский самолет как раз в тех краях. Тель Авив уловил четкий сигнал о решительном настрое Дамаска, продемонстрировавшего силу, и Москвы , по сути, действия союзников не осудившей.

А от своих аппетитов Израиль, видимо, отказываться не хочет. Ведь желаемое (падение Асада) — было, в сущности, так близко.

Проклятые русские все испортили. Даже Трампа на них не хватает.