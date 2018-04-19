Русский ответ на американскую бомбардировку

Ситуация в Сирии очень резко меняется. Такое впечатление создают средства массовой информации, считающие, что поверхностного освещения определенных событий всегда должно хватать для оказания эффекта на читателей, зрителей или слушателей. Один удар США по Дамаску чего стоит. Но если же разобраться хоть немного глубже, то станется ясно, что после почти полного уничтожения Исламского государства* в арабской республике практически ничего не изменилось. Разве что Турция своими военными операциями немного потеснила курдов. А так — последние по-прежнему контролируют почти всю северную Сирию и большую часть провинции Дэйр-эз-Зор, а все остальное за исключением Идлиба и небольших территорий в других провинциях находится под властью Дамаска. Вряд ли в ближайшее время изменится хоть что-нибудь.

Впрочем, не это интересует СМИ, а участие в этой гражданской войне иностранных государств. В первую очередь речь идет, конечно же, о Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки. Все ждут, какое развитие получит их опосредованная война — иначе просто это противостояние назвать нельзя. Периодически каждая из сторон совершает кое-какие действия, которые потенциально могли бы обострить общую обстановку в мире, но все почему-то забывают, что ни Москва , ни Вашингтон не могут быть заинтересованы в реальной агрессии против одной из крупнейших ядерных сил на планете. А Россия и США как раз таковыми и являются. Одно дело угрожать ударом по российским военным, а другое дело посметь на это решиться.

Но об этих условиях почти не гворится, когда все же происходит что-то неожиданное. Например, атака американцев на объекты, принадлежащие официальным властям Сирии. Эта новость наделал много шума, хотя ее последствия для и так разбомбленной везде и всюду Сирии ничтожны. Пара разрушенных зданий, часть из которых, вероятно, и вовсе была заброшена. Ничтожная атака и практически бессмысленная, однако, она все же дала повод многим думать о необходимости некоего ответа со стороны России.

На самом деле, Россия уже многократно отвечала, правда, еще до того, как Запад позволил себе совершить эту карательную операцию. Да, совершенно точно, российские военные в Сирии многократно атаковали позиции различных вооруженных боевиков, являющихся союзниками США. Это так называемая вооруженная оппозиция, большая часть из которой в своей идеологии не так далеко ушла от Исламского государства , впрочем, нельзя отрицать наличие реальной политической оппозиции, обзаведшейся в таких условиях боевым крылом. Россия продолжает по сей день наносить удары по Идлибу, где союзных США вооруженных групп больше, чем обычных мирных жителей.

Помимо этого курды, являющиеся, пожалуй, главными подопечными американцев, многократно сообщали о том, что их бомбят «русские самолеты».

Так, например, в беседе с нами турецкий военный эксперт Керам Йылдырым выказал мнение, что на счету российских военных в Сирии могут быть сотни уничтоженных «курдских боевиков». Он связывает это не с прямыми столкновениями, хотя уверен, что таковые имели место быть как минимум несколько раз.

— Во время боев вблизи Абу Кемаля из региона поступали сообщения о столкновении российских наемников и военных с курдскими группами. YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — прим.) пытались войти в город с восточного берега Евфрата, хотя его уже осаждали силы режима. Там находились российские военные (похоже, эксперт в данном случае не отделяет российских военных от российских наемников — авт.), они были вынуждены применить силу против этого вмешательства со стороны курдов, которых тогда все это заставляли делать американцы. Есть сведения, что в результате недолгих боев с стороны курдов было больше десятка погибших. Тогда они отступили, но город они не оставили.

Турецкий эксперт раннее уже делился с нами информацией, что в Абу Кемале, Меядине и в других городах, освобождавшихся правительственными и проправительственными войсками, находились не только силы Исламского государства, но и замаскированные курдские отряды, помогавшие террористам как можно дольше удерживать поселения. Они растворялись в среде террористов ИГ. Это делалось с целью, чтобы основные курдские силы могли зайти как можно глубже в провинцию Дэйр-эз-Зор и занять основные нефтеносные районы Сирии.

— Эти группы в большинстве случае почти полностью уничтожались, часть из них ушла. В результате этого их погибло очень много, в том числе в связи с действиями российской авиации. То, что курдские отряды сотрудничали с ИГИЛ, знают все. Остатки ИГ из захваченных режимом районов перемещались по территориям YPG свободно, об этом даже американские журналисты писали.

Часть из приведенной информации пока остается непроверенной, однако все сказанное очень похоже на правду. В таком случае из этого можно сделать вывод, что Россия давно уже ответила американцам на их бесполезную атаку, еще до того, как они ее задумали. И получается, что это американцы своим ударом отвечали нам, а не наоборот…

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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