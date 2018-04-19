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Врач рассказал, как снайпер ведет охоту на мирных жителей Донбасса
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Врач рассказал, как снайпер ведет охоту на мирных жителей Донбасса 

ТК «Звезда» 19 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В результате обстрела пострадали трое мирных жителей, две женщины и один мужчина.
Снайпер Вооруженных сил Украины обстрелял контрольно-пропускной пункт «Марьинка». В результате обстрела пострадали трое мирных жителей — две женщины из Макеевки и Горловки, а также мужчина из Старобешево.
Люди совершали пеший переход линии соприкосновения со стороны подконтрольной территории, подконтрольной Украине. Раненые были экстренно госпитализированы. Об этом рассказал сайту «Звезды» заместитель главного врача по хирургии Республиканского травматологического центра Донецка Вадим Оноприенко.
«Сегодня во время прохождения блокпоста Марьинка ранение получили трое мирных жителей. Двое из них были доставлены в центральную городскую больницу №14, одна женщина доставлена к нам. Диагноз у нее открытый перелом левого бедра, инородное тело, ориентировочно пуля», — сообщил он.
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