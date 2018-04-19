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СМИ: сирийская армия начала операцию против террористов на юге Дамаска
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СМИ: сирийская армия начала операцию против террористов на юге Дамаска 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 апреля. Сирийские ВВС нанесли в четверг точечные удары по позициям террористов из запрещенных в России группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" в квартале Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска. Как сообщило агентство SANA, воздушные атаки последовали сразу после поступившей информации об отказе боевиков вывести свои формирования с южной окраины сирийской столицы. Соответствующий ультиматум им предъявило ранее командование ВС республики.
Согласно сведениям телеканала «Аль-Маядин», террористы сорвали соглашение о выводе остатков банд ИГ в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры), а членов «Джебхат ан-Нусры» на север Сирии в провинцию Идлиб.
Численность террористов в Хаджр-эль-Асваде, а также находящихся рядом с ним квартале Тадамун и лагере беженцев Ярмук оценивается в 1 тыс. 220 человек. Террористы проникли в южные пригороды Дамаска в 2015 году и периодически совершали оттуда вооруженные вылазки против блокпостов сирийских войск. 21 марта при отражении одной из атак боевиков погибли 36 военнослужащих.
ТАСС: последние новости
Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной "химией" Как иностранная военная техника оказывалась в СССР и России. Досье МО Израиля: Иран, "Хезболлах", армии Ливана и Сирии образуют единый фронт против страны
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