Куда еще понесут свою «демократию» США?

После недавних ракетных ударов США , Британии и Франции по сирийским правительственным объектам об ограничении президентских полномочий в части применения военной силы за рубежом задумались даже в самих Штатах. Тот факт, что удары США и союзников по Сирии не были согласованы с законодателями, возмутил многих американских сенаторов.

Голосование по соответствующему законопроекту, подготовленному парламентариями от Демократической и Республиканской партий, должно состояться 23 апреля. В законопроекте предусматривается ограничение полномочий президента и усиление роли Конгресса в решении подобных вопросов.

И, тем не менее, возникает закономерный вопрос: кто следующий потенциальный кандидат на «демократизацию» по-американски, с предсказуемыми методами и последствиями? Схема процесса, как известно, оттачивалась десятилетиями: сначала кого-то из нелояльных Вашингтону глав суверенных государств объявляют «диктатором», затем обвиняют его во всех смертных грехах и, наконец, пытаются устранить «несправедливость» — «по просьбам трудящихся» самой страны и по воле высших сил. «Мы молимся, чтобы Бог принес утешение страдающим Сирии и направил весь этот регион к уважению и миру», — объяснил свою последнюю выходку президент Трамп (кстати, намекнув тем самым на угрозу не только «страдающим Сирии», но и всему региону). Действительно, кто еще поможет Богу, если не США? Правда, по факту корыстные мотивы миссионеров, как правило, все-таки всплывают (если они и не очевидны изначально), но на таких мелочах в Вашингтоне предпочитают не зацикливаться.

Основными геополитическими конкурентами Штатов остаются Китай Россия и мусульманский мир. Потенциальный экономический конкурент — Евросоюз

«Вредить в открытую Китаю они не могут, но последние санкционные события и различные мероприятия, применяемые Трампом, говорят о том, что он пытается прижать и Китай, но пока что методами торгово-экономического противодействия. Россию он прижимает, используя весь спектр, со смещением в сторону военно-политического противостояния. Мусульманский мир — конкурент специфический: здесь США по-прежнему пытаются не допустить его консолидации на антиамериканских началах», — заявил «МИР 24» политолог, историк, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов.

Особо ощутимых (в плане возможного военного вмешательства) потрясений следует ждать именно на Востоке — но на сей раз не на Ближнем, а на Среднем. Ранее США удалось нейтрализовать Ливию Ирак , в известном смысле — Египет и Сирию, теперь же Вашингтон может вплотную нацелиться на Иран, прогнозирует эксперт.

При этом, с учетом сокращения ресурсов, Штатам придется совершенствовать свою стратегию, уверен аналитик. А сокращаются они по объективным причинам. «У стран БРИКС появляются новые возможности для наращивания своего экономического и торгового влияния, эти страны часто настаивают на пересмотре правил, навязанных американцами после Второй мировой войны, в отношении торгово-экономического взаимодействия на международной арене. Это правила, закрепляющие за США приоритет, в том числе, в квотах при голосовании в МВФ и во Всемирном банке . В результате согласованных позиций РФ, Китая, других стран этот приоритет постепенно размывается, что, в конечном счете, ведет к сокращению экономической мощи США», — говорит Аждар Куртов.

Практика показывает, что обычно отъем богатств ведет к активизации усилий (в том числе, и военных) для восстановления прежнего статуса — поэтому очередная «атака демократии» со стороны США неизбежна.

Есть и другие причины. Сейчас в мусульманском мире происходят знаковые перемены, и еще не известно, как они аукнутся Вашингтону. «В частности, новое руководство Саудовской Аравии пытается проводить различные реформы, внешне связанные с необходимостью отхода от консервативного понимания ваххабитского ислама, характерного для этой страны на протяжении очень продолжительного времени. В экономике Саудовская Аравия перестанет односторонне ориентироваться на нефть и будет развивать, в том числе, и „зеленую“ энергетику (солнечную энергию и т.п.). Будучи консервативными, саудовцы отгораживались от влияния основных трендов мировой цивилизации, сейчас все меняется. Кроме того, сейчас они проводят переговоры с Россией по поводу и цен на нефть, и возможных закупок большого количества российских систем вооружения. Вроде бы даже есть предварительные договоренности не только о закупках, но и о производстве на территории Саудовской Аравии российских типов вооружений. Конечно же, все это нельзя не расценивать как удар по позициям США, для которых Саудовская Аравия была и пока что остается одним из крупнейших рынков сбыта американских систем вооружения», — говорит аналитик.

Кроме того, саудовцы ведут одновременно несколько конфликтов — с Йеменом и с Катаром. Последний конфликт привел к появлению в мусульманском мире стран (включая сам Катар ), которые, со своей стороны, используют ситуацию для сближения с Россией.

Это — еще один повод понервничать и замутить какую-то аферу, чтобы быстро вернуть всех «в строй». Например, найдя им «общего врага» и возглавив эту борьбу. В этом смысле американцы удачно используют фактор шиитско-суннитской розни, пугая Саудовскую Аравию и другие арабские страны Залива ростом влияния Ирана. Де-факто таковое действительно наблюдается: иранцы серьезно втянуты в сирийский конфликт, имеют большое влияние на ситуацию в Ираке. По крайней мере, это иранцы во многом «виноваты» в том, что иракский Курдистан, проведя референдум о независимости, так независимым и не стал, отмечает эксперт.

Между тем, сдерживание Ирана — не просто один из ранее заявленных приоритетов внешней восточной политики Трампа: многие события указывают на заинтересованность США додавить Иран любым путем с целью смены режима, подчеркивает политолог. Потенциальные союзники Соединенных штатов в этой затее — не только Израиль , но и страны с населением преимущественно суннитского вероисповедания, включая ту же Саудовскую Аравию. «Штаты активно эксплуатируют теорию о том, что усиление Ирана связано с его стремлением захватить лидерство во всем мусульманском мире — т.е. сменить лидерство суннитов на лидерство шиитов. Кроме того, США постоянно шпыняют иранцев за те или иные реальные или мнимые действия в помощь режиму Асада и не стесняются называть „диктаторским“ и иранский режим. Вопрос Сирии для них не закрыт, они будут пытаться во что бы то ни стало не допустить реализации и победы задумок России, Ирана, Турции по сохранению Сирии как единого государства под руководством действующего президента до проведения политической реформы. Но, думаю, Иран вполне может стать на ближайшую обозримую перспективу их основной целью», — отмечает аналитик.

Возможности «отыграться» за свои провалы где-то еще у Америки просто нет: ситуация с Турцией пока что не выходит за рамки спорадически возникающих конфликтов, хотя таковые и имеются. Так или иначе, война с Турцией — это утопия и перспектива, совершенно невыгодная американцам по целому ряду причин, поэтому развития конфликта с Анкарой по этому сценарию они не допустят. Мелкие страны типа Йемена американцам не интересны, а вот потенциальная бомбежка Ирана — вполне.

Впрочем, эта идея вряд ли будет воплощена в жизнь немедленно, считает аналитик. «Я думаю, что вести несколько войн одновременно, особенно с крупными региональными государствами, американцы не решатся. Их политика будет направлена на то, чтобы сначала решить в свою пользу проблему в Сирии, и если им это удастся, наступит очередь Ирана. Такой вариант, как бомбежка Ирана, я допускаю: в последние десятилетия мы видели, как американцы бомбили Югославию, Ливию, Сирию, почему бы не побомбить и другое суверенное государство, которое не выражает почтение Вашингтону?» — говорит он.

В этом случае задача США сведется к тому, чтобы приостановить рост конкурента и консолидировать его противников между собой, нанести ущерб, что возможно и без победы в классическом понимании (т.е. без захвата территории). «Разбомбят военную инфраструктуру и оставят ее восстанавливать иранцам на долгие годы, уничтожат основной контингент вооруженных сил, либо пойдут другим путем, попытки „цветной революции“, что тоже не исключено. Ранее они уже несколько раз пытались это делать, у них ничего не получалось и вряд ли получится. Но методы могут сочетаться: сначала, после военных действий, можно создать для населения невыносимые экономические условия, а потом предложить ему „решение“ — свергнуть власть и открыть щедрые каналы американской помощи», — подытожил Аждар Куртов.