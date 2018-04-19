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Госдеп не знает, какими данными Ирак поделился с Ираном, РФ и Сирией на встрече в Багдаде
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Госдеп не знает, какими данными Ирак поделился с Ираном, РФ и Сирией на встрече в Багдаде 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не в курсе, какими именно сведениями поделился Ирак с Ираном, РФ и Сирией во время встречи представителей вооруженных сил и спецслужб четырех государств в Багдаде, касавшейся борьбы с терроризмом. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Я точно не знаю, чем с ними поделился Ирак. Ирак и другие государства имеют право встречаться и проводить такого рода встречи, и это не первый раз, когда такое произошло", — сообщила она, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон относится к проведению данных консультаций.
Агентство AFP со ссылкой на Министерство обороны Ирана ранее сообщило, что означенная встреча, состоялась в четверг в Багдаде, где действует информационно-координационный центр этих четырех стран. По словам источников AFP, на совещании представителей силовых структур Ирак представлял глава военной разведки Саад аль-Аляк. Представителей трех других государств, участвовавших в заседании, агентство не называет.
Информационно-координационный центр в Багдаде был создан в октябре 2015 года. В его работе участвуют Россия, Ирак, Сирия и Иран. Целью работы центра является координация и обмен информацией по вопросам, относящимся к урегулированию ситуации в Сирии.
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