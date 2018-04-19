При ударе по Сирии у французских фрегатов возникли серьезные проблемы

Издание пишет, что в операции против Сирии принимали участие три французских фрегата типа FREMM: Aquitaine ("Аквитания"), Auvergne ("Овернь") и Languedoc ("Лангедок"). Они вооружены новейшими крылатыми ракетами MdCN с дальностью стрельбы до 1000 километров. Один из фрегатов, Aquitaine, считался основным — именно он должен был отсреляться ракетами по территории Сирии. Планировалось осуществить два залпа по три ракеты. Однако из-за неустановленных на данный момент неполадок основной фрегат в установленное время отстреляться не смог.

Из всей корабельной группировки выполнить боевую задачу удалось только резервному фрегату Languedoc, который выпустил всего три ракеты. При этом не утоянется, удалось ли им поразить цели. Сообщается, что после устранения неполадок фрегаты были готовы к стрельбе, однако к тому времени уже закрылось «окно» для пусков ракет из этого района.

По мнению военного эксперта Дианы Михайловой, причиной неудачи стала компактность и автоматизация фрегатов типа FREMM, которая привела к сокращению экипажа до 130 человек. «Выбытие даже одного члена экипажа ставит под угрозу выполнение боевой задачи. Есть мнение, что нечто подобное произошло на фрегате Aquitaine, который не смог запустить свои крылатые ракеты MdCN», — пишет Михайлова.