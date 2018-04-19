Как иностранная военная техника оказывалась в СССР и России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 апреля источники в сирийском военном ведомстве сообщили ТАСС , что в Россию отправлены две американские крылатые ракеты, которые были выпущены в ходе удара по Сирии 14 апреля и не взорвались. Редакция ТАСС— ДОСЬЕ подготовила краткий обзор — как американская военная техника попадала в СССР в период после Второй мировой войны.

В 1952 году в Советский Союз были доставлены два реактивных истребителя F-86 Sabre, которые во время войны в Корее были повреждены советскими летчиками в воздушных боях и совершили вынужденную посадку. Попытка скопировать этот самолет оказалась неудачной, но некоторые элементы оборудования (например, прицел AIC с радиодальномером AN/APG-30) были использованы в ВВС СССР.

В 1958 году СССР получил из Китая два экземпляра новейшей американской ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. Они были приняты на вооружение ВВС США в 1956 году, небольшая партия передана Тайваню и использована в воздушных боях с авиацией Народно-освободительной армии Китая. Одна ракета попала в китайский истребитель МиГ-17, но не взорвалась, а застряла в фюзеляже и была доставлена на аэродром. Еще один Sidewinder был найден неповрежденным на морском побережье. Советские специалисты ОКБ-134 (ныне КБ «Вымпел») изучили конструкцию американской ракеты и использовали полученные данные при создании авиационной ракеты К-13 (Р-3С).

В ходе войны во Вьетнаме (1964-1975) в качестве трофеев армией Северного Вьетнама было захвачено и передано СССР большое количество (свыше 500) различных образцов вооружений и военной техники. Среди них — самолеты F-4, F-5E, F-111 и A-37, вертолеты UH-1H и СН-47А «Chinook», ракета AIM-7 Sparrow.

В 1982 году Сирия передала СССР тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат Scout израильской разработки. Эти БПЛА широко использовались Израилем во время войны в Ливане , один из них был захвачен там сирийской армией. Технические решения Scout были использованы в одном из первых советских тактических БПЛА — «Пчела-1Т».

Осенью 1983 года СССР неожиданно заполучил секретную низкочастотную гидроакустическую антенну, разрабатываемую для ВМС США. Советская подводная лодка К-324 в Саргассовом море следила за испытаниями американской системы освещения подводной обстановки AN/SQR-15. Неожиданно субмарина намотала на винт около 400 м гидроакустической антенны, которую буксировал американский корабль. В течении 10 суток корабли ВМС США пытались обрубить антенну. Однако эти попытки оказались неудачными и К-324 вместе с секретным кабелем была отбуксирована на советскую базу на Кубе

В начале 1987 года советским ученым удалось ознакомиться с американским переносным зенитно-ракетного комплексом (ПЗРК) FIM-92 Stinger. Эти ПЗРК с середины 1980-х годов поступали на вооружение афганских моджахедов, несколько экземпляров было захвачено советскими военными и отправлено для изучения в СССР.

В марте 1999 года во время операции США и союзников против Югославии был сбит малозаметный тактический ударный самолет F-117A Nighthawk. Впоследствии западные СМИ неоднократно сообщали, что обломки самолета были переданы России и Китаю, которые использовали их для изучения американских технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Официального утверждения российских официальных лиц по этому поводу не поступало.