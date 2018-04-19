Россия и Сирия планируют создать СП для облегчения взаиморасчетов

Россия и Сирия могут создать совместное предприятие для облегчения взаиморасчетов по сделкам. Соответствующее соглашение между странами планируется подписать в рамках Ялтинского экономического форума, сообщил журналистам сопредседатель « Деловой России », председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей Назаров . Кроме того, планируется договориться о поставке сирийских овощей и фруктов, а также организовать зерновой хаб в Крыму

«Надеемся, что это будет несколько контрактов. Во-первых, мы хотим создать совместное предприятие и готовим документы для того, чтобы облегчить взаиморасчеты, потому что есть санкционный режим вокруг Сирии, вокруг России. Второе — зерновой хаб в Крыму. Третье — поставка сирийских овощей и фруктов на российский рынок», — сказал Назаров.

«СП будет по нескольким направлениям работы, оно нужно для того, чтобы по взаиморасчетам зачет делать», —уточнил он.

Назаров добавил, что соглашение о зерновом хабе будет заключено между сирийской стороной и инвесторами Крыма.