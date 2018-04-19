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Израиль нуждается в Западе, несмотря на рост антисемитизма, считает Ривлин
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Израиль нуждается в Западе, несмотря на рост антисемитизма, считает Ривлин 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что Израиль «как никогда нуждается в Западе», несмотря на рост антисемитских настроений в Европе.
"Сейчас наступили трудные времена во многих точках по всему миру, возможно, на Ближнем Востоке особенно. Но сегодня мы также с тревогой смотрим на Европу, где фантом антисемитизма не просто поднимает голову, а отчетливо виден даже тем, кто предпочитает не замечать этого", — написал Ривлин в авторской статье для британской газеты Telegraph, опубликованной по случаю Дня независимости Израиля по еврейскому календарю.
По словам израильского президента, несмотря на такую тревожную тенденцию «Израиль нуждается в Западе так сильно, как никогда».
"Израиль не прекратит попытки достичь мира. Да, мы сделаем все, чтобы защитить себя. Возможно, нам придется строить стены, чтобы остановить террористов, или действовать с целью обеспечить безопасность наших граждан. Однако мы никогда откажемся от мира", — заключил Ривлин.
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