СМИ Чехии: авторитет пахана Путина пошатнулся

«Гром прогремел, но бури не будет» — так журналист Мартин Новак озаглавил свою статью на портале «Актуалне» (14.04). По его мнению, удар, нанесенный по Сирии союзниками США , никак не изменит ситуации, хотя и мог бы. Субботняя атака, по мысли автора, была ясным посланием Путину о том, что после семи лет войны пора уже не только рассуждать о политическом решении конфликта, но и что-то делать для этого.

Таким образом, как утверждает журналист, Запад попытался оказать давление на Владимира Путина для того, чтобы тот «усмирил» Асада и заставил его пойти на компромисс. Однако ясно, что президент РФ не собирается ослаблять поддержку Асада и помогать оппозиции. Россия много вложила в войну в Сирии и теперь всецело пользуется позицией «решающего игрока». Запад вынужден с этим считаться. Но и Россия осторожничает, поэтому ограничилась словесным ответом. Таким образом, как заключает Мартин Новак, субботний удар все же ничего не изменил в ситуации на Ближнем Востоке.

О чисто пропагандистских целях удара союзников по Сирии пишет в статье на сайте журнала «Рефлекс» (14.04) Вилиам Бухерт. Обе стороны, США и Россия, ведут большую пропагандистскую игру, хотя в ней каждый день умирают люди. После субботнего удара, который оказался не очень разрушительным, Россия как бы недовольна и заявляет, что союзники нарушили международное право. По словам автора, из уст представителей Кремля это звучит крайне цинично, поскольку он сам постоянно нарушает всевозможные нормы.

Удар, который США, Великобритания Франция , нанесли в субботу по Сирии, не повлияет серьезным образом ни на ситуацию в этой стране, ни на отношения Запада с Россией. И действия союзников, и реакция на них Москвы были ожидаемы. Но пропагандистская роль удара велика: западная общественность будет думать, что химическая атака в Думе не осталась без ответа, а Россия получила повод для контпропаганды и будет утверждать, что удар был «фейковым».

Свой оригинальный взгляд на ситуацию после удара по Сирии в эфире радио «Чески розглас» (15.04) изложил Александр Митрофанов . Он обращает внимание на слова посла РФ в Вашингтоне о том, что военное вмешательство США, Великобритании и Франции в сирийский конфликт — это оскорбление, нанесенное Владимиру Путину. Митрофанова удивляет, что речь якобы идет о личном оскорблении российского лидера, но потом приходит к выводу, что многое в реакции и поступках Путина можно объяснить его детством, проведенным в «уличных бандах».

Крым, Итак, по мнению Митрофанова, психология Владимира Путина — это психология «пахана», который руководит не государством, а бандой. Долгое время он надеялся, что сможет договориться с «западными паханами» и поделить мир на зоны влияния. Запад долго терпел ( Грузию Украину , «орбанов, земанов, лепенов»), но в итоге его терпение лопнуло. Союзники нанесли удар по зоне интересов России. Путину-пахану, как пишет Митрофанов, пришлось стерпеть эту пощечину, что пошатнуло его авторитет в «банде», то есть в его стране. В российских СМИ якобы уже ставят под сомнение его силу. Путин «будет вынужден как-то отреагировать», заключает автор комментария.

Удар по Сирии ничего не изменил? Возможно, это лишь иллюзия, которую нам хочет навязать пропаганда России и Сирии. Этой мыслью в своей статье на портале «Игнед» (16.04) делится с читателями Теодор Марьянович. Он напоминает о пропагандистском видео, на котором Башар Асад утром после бомбежки спокойно идет на работу. Да, Сирия при поддержке России так просто не сдается. Тем не менее, как полагает комментатор, нанеся удар, Трамп все-таки открыл путь к тому, чтобы наконец-то возникла совместная стратегия по Сирии. Эта стратегия крайне необходима, поскольку без нее в стране будет идти бесконечная война.

По мнению Марьяновича, Россия заинтересована только в том, чтобы удержать свои сирийские базы и для этого решила цинично и упорно поддерживать кровожадного Асада. Он будет совершать страшные преступления при поддержке РФ, пока «у русских будет ощущение, что какая-то из локальных группировок все еще может угрожать их стратегическим целям». Цивилизованный мир должен положить этому конец, убежден журналист.

Своим мнением о происходящем в Сирии и обстановке в мире поделился с корреспондентом портала «Парламентни листы» (17.04) бывший министр обороны и бывший посол Чешской Республики в России генерал Мирослав Костелка. Прежде всего, комментируя удар союзников по Сирии, он с удовольствием отметил, что, к счастью, обе стороны (США, Великобритания и Франция — с одной стороны, и Россия — с другой) ведут себя осторожно и, несмотря на жесткую риторику, проявили достаточное благоразумие, избежав дальнейшей эскалации конфликта.

Россия совершенно не заинтересована в обострении ситуации, убежден Костелка, поскольку хочет как можно быстрее выпутаться из сирийской авантюры. Владимир Путин проявляет значительный прагматизм и не поддается на воинственные призывы, которые слышны внутри РФ. Благодаря этому ситуация в Сирии остается под контролем. Кампанию против Путина на Западе Костелка называет контпродуктивной и просто смешной. Однако усилия пропагандистов не проходят даром, и по обе стороны баррикады (на Западе и в России) растет взаимная ненависть. Такую ситуацию Мирослав Костелка считает очень опасной для безопасности в мире.

Об абсурдности антироссийской истерии на Западе пишет на сайте «Невидителны пес» (18.04) Вацлав Влк. Чтобы читатель осознал, насколько бессмысленны обвинения Запада, утверждающего, что Россия — виновник всего зла на земле, Влк обращается к Библии. Неожиданно для себя он приходит к выводу, что даже змей-искуситель, соблазнивший Еву съесть запретный плод, был чуть ли не русским агентом, распространявшим фальшивые новости.

Если верить всему, что утверждают западные СМИ о русских и России, то можно поверить в их буквально демонические силы, способные одолеть любого. И хотя Вацлав Влк прекрасно понимает, что антироссийская кампания — это глупость, он все же боится ее последствий, поскольку не является поклонником России. Чем больше на Россию клевещут, тем больше ей симпатизируют простые европейцы. «Безудержная и идиотская антироссийская кампания прямо-таки толкает Центральную и Восточную Европу в русские объятья». А это, по мысли Влка, крайне опасно, ведь Россия и режим Путина не подарок.