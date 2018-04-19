СМИ: террористы сорвали вывод банд ИГ из лагеря Ярмук под Дамаском

Как сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen, соглашение о выводе остатков банд ИГ с южной окраины сирийской столицы в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры) сорвано боевиками, которые стали выдвигать неприемлемые для сирийских военных условия.

Ранее газета Al Watan сообщила об ультиматуме, предъявленном сирийской армией террористам, которым было отведено 48 часов на выход из Ярмука и кварталов Тадамун и Хаджр-эль-Асвад, расположенных в восьми километрах от центра Дамаска. ВС Сирии заявили в четверг, что после срыва договоренностей начнут военную операцию против банд ИГ и союзных с ними мелких вооруженных групп.

Численность боевиков ИГ в Ярмуке и окрестностях оценивается в 1 тыс. 220 человек. Террористы проникли в южные предместья Дамаска в 2015 году и периодически совершали вооруженные вылазки против сирийских войск.

Ярмук до начала конфликта в 2011 году считался крупнейшим пристанищем палестинских беженцев в Сирии, там проживало 180 тыс. человек. Сейчас из-за военных действий большинство жителей покинуло лагерь.