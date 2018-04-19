Австрийский институт предложил Минстрою РФ разработать план восстановления Сирии

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Координатор проектов по устойчивому развитию строительства и городов в регионе Юго-Восточной Европы Австрийского технологического института (AIT) Александер Петритц предложил Минстрою России совместно разработать план восстановления сирийских городов. Об этом австрийский архитектор сообщил в ходе секции «Инфраструктура комфорта: новый этап развития городов», открывающей деловую программу Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Андрея Чибиса. "Мы можем поучиться друг у друга и совместно разработать планы реконструкции Сирии и других стран, нуждающихся в нашей помощи", — сказал Петритц, отвечая на вопросы замминистра строительства и ЖКХ России

Китае. Он отметил, что развитие городов является одним из направлений деятельности института, уточнил Петритц. AIT реализует масштабные проекты в Центральной Европе, Франции, Италии Хорватии , Боснии, скандинавских странах, Аргентине

"Я видел здесь много представителей Сирии, и хочу сказать, что у нас был создан недавно стратегический план по восстановлению Сирии после войны, и, может, в этой области мы можем посотрудничать, — сказал эксперт, уточнив, что институт работал над восстановлением объектов в бывшей Югославии. — Этот опыт восстановительных проектов мы можем использовать вместе с Австрийским агентством по развитию, и с Россией вместе работать над мастер-планом по восстановлению Сирии".

Петритц добавил, что институт пока не сотрудничает с Россией, но рассчитывает на полях Ялтинского форума установить партнерские отношения. «Мы работаем с компаниями, которые отчасти государственные.

У них есть определенная свобода, и, понятно — я сейчас намекаю на санкции — мы можем так или иначе с вами работать», — сказал он, отметив, что сотрудничество в области градостроительства может стать «мостиком», который приведет Россию к нормализации дальнейшего сотрудничества с Западной Европой, оно может также вестись на площадках технического университета Вены и Московского архитектурного института.