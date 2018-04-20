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Сирия представит на ЯМЭФ приоритетные инвестиционные проекты
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Сирия представит на ЯМЭФ приоритетные инвестиционные проекты 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) дорожную карту по приоритетным инвестиционным проектам, в которых сможет принять участие Россия. Об этом сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль в кулуарах форума.
По его словам, в рамках ЯМЭФ представители правительств и деловых кругов России и Сирии провели очень много важных встреч. «Завтра пройдет самая большая для нас конференция, на которой будут затронуты вопросы восстановления Сирии. Мы представим инвестиционную карту, содержащую приоритетные проекты, которые будут осуществляться в Сирии в ближайшее время и участвовать в которых мы приглашаем наших друзей, особенно из РФ», — сказал министр.
Халиль подчеркнул, что очень многие сектора сирийской экономики нуждаются в скорейшем восстановлении. «Сегодня Сирия обладает оптимальной правовой базой для инвесторов», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сирийская делегация стала самой многочисленной на Ялтинском форуме, в ее состав входят более 80 человек, в том числе представители правительства Сирии и бизнеса. В субботу в рамках ЯМЭФ состоится первая Ялтинская конференция, посвященная послевоенной реконструкции Сирии.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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