Сирия представит на ЯМЭФ приоритетные инвестиционные проекты

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) дорожную карту по приоритетным инвестиционным проектам, в которых сможет принять участие Россия . Об этом сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль в кулуарах форума.

По его словам, в рамках ЯМЭФ представители правительств и деловых кругов России и Сирии провели очень много важных встреч. «Завтра пройдет самая большая для нас конференция, на которой будут затронуты вопросы восстановления Сирии. Мы представим инвестиционную карту, содержащую приоритетные проекты, которые будут осуществляться в Сирии в ближайшее время и участвовать в которых мы приглашаем наших друзей, особенно из РФ», — сказал министр.

Халиль подчеркнул, что очень многие сектора сирийской экономики нуждаются в скорейшем восстановлении. «Сегодня Сирия обладает оптимальной правовой базой для инвесторов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сирийская делегация стала самой многочисленной на Ялтинском форуме, в ее состав входят более 80 человек, в том числе представители правительства Сирии и бизнеса. В субботу в рамках ЯМЭФ состоится первая Ялтинская конференция, посвященная послевоенной реконструкции Сирии.