Эксперт: Доставка американских «умных ракет» в РФ понизит их эффективность 

Две неразорвавшиеся в Сирии американские ракеты доставлены в Россию на самолёте. Их состояние оценивается как хорошее. Ракеты, которые не смогли сдетонировать во время удара в ночь на 14 апреля, были найдены правительственными войсками САР и переданы военнослужащим из РФ 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Официально информацию в Минобороны не подтверждали.
Эксперт: От ядерной войны мир удержит только благоразумие Пентагона Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что наличие ракет позволит создать эффективную систему противодействия.
«Мы получим данные о работе системы наведения, принципах обхода, которые используют американцы. Это означает, что мы сможем разработать эффективную систему противодействия этим системам наведения, что очень важно. Им придётся все эти ракеты переделывать на иные принципы, чтобы повысить эффективность. Иначе работа этого «умного оружия», которым так хвастался Трамп, будет просто нарушена и станет бессмысленной», — заверил НСН Сивков.
Напомним, в ночь на 14 апреля по Сирии был нанесён удар Соединёнными Штатами, Великобританией и Францией, сообщает РЕН ТВ. Это стало ответом на якобы применение химического оружия против мирного населения. При этом 11 апреля президент США Дональд Трамп в Twitter предупредил Россию о подготовке удара. Тогда же он обещал использовать «умные» ракеты.