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В провинции Дамаск российские военные раздали георгиевские ленточки
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В провинции Дамаск российские военные раздали георгиевские ленточки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МУРДЖАНИ (Сирия), 4 мая — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии оказали гуманитарную помощь и провели акцию «Георгиевская ленточка» в городе Мурджани в провинции Дамаск.
По словам представителя центра, всего было роздано 1,5 тонны продовольственной помощи и около тысячи георгиевских ленточек.
"Мы очень уважаем этот символ вашей победы в войне. И с гордостью будем носить. Ведь теперь наши военные и российские солдаты — братья по оружию", — рассказала жительница города Амира Сафар. «Спасибо российской армии, что помогает нам в такое тяжелое время», — добавила Милад Хадербрахрим, проживающая в Мурджани.
Любой желающий мог получить медицинскую помощь. «Куда бы мы ни приезжали, в какие районы Сирии проводить гуманитарные акции, к нам, к медикам Вооруженных сил России, идут охотно. И взрослые, и маленькие дети. Стараемся оказать медицинскую помощь в том объёме, которую мы можем оказать в данный момент. Консультируем, помогаем медикаментами», — рассказал журналистам начальник отделения медицинского обеспечения группы доставки и распределения гуманитарных грузов подполковник Владимир Тютюников.
Российские военные отметили, что подобные акции гуманитарного характера будут продолжаться и в других районах Сирии, в частности в Восточной Гуте, недавно освобожденной от боевиков.
В рамках достигнутых договоренностей Центром по примирению и военной полицией начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из районов Ялда, Бабила, Бейт-Сахам и Мухайям-Эль-Ярмук. Также идет вывод боевиков исламистской организации "Джейш аль-Ислам" из Ярмука (один из районов города Дамаска).
Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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