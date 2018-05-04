В провинции Дамаск российские военные раздали георгиевские ленточки

По словам представителя центра, всего было роздано 1,5 тонны продовольственной помощи и около тысячи георгиевских ленточек.

"Мы очень уважаем этот символ вашей победы в войне. И с гордостью будем носить. Ведь теперь наши военные и российские солдаты — братья по оружию", — рассказала жительница города Амира Сафар. «Спасибо российской армии, что помогает нам в такое тяжелое время», — добавила Милад Хадербрахрим, проживающая в Мурджани.

Любой желающий мог получить медицинскую помощь. «Куда бы мы ни приезжали, в какие районы Сирии проводить гуманитарные акции, к нам, к медикам Вооруженных сил России , идут охотно. И взрослые, и маленькие дети. Стараемся оказать медицинскую помощь в том объёме, которую мы можем оказать в данный момент. Консультируем, помогаем медикаментами», — рассказал журналистам начальник отделения медицинского обеспечения группы доставки и распределения гуманитарных грузов подполковник Владимир Тютюников.

Российские военные отметили, что подобные акции гуманитарного характера будут продолжаться и в других районах Сирии, в частности в Восточной Гуте, недавно освобожденной от боевиков.

В рамках достигнутых договоренностей Центром по примирению и военной полицией начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из районов Ялда, Бабила, Бейт-Сахам и Мухайям-Эль-Ярмук. Также идет вывод боевиков исламистской организации "Джейш аль-Ислам" из Ярмука (один из районов города Дамаска).

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

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