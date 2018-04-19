РФ уничтожила 1250 объектов в Сирии

За время сирийской операции лётчики ВМФ РФ поразили более 1250 целей террористов на территории разрываемой вооружённым конфликтом и гражданской войной Сирии . Удары производила корабельная авианосная группа в Средиземном море, рассказал главком Военно-морским флотом Владимир Королёв

«Морские лётчики произвели более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооружённых формирований», — приводит его слова АВН «Интерфакс».

На данный момент в Мировом океане уже присутствует около сотни российских кораблей ВМФ. Они выполняют множество других задач: работают над освоением Арктики и Антарктиды, сохраняют военное присутствие в Атлантическом, Тихом, Индийском океанах и Средиземном море.