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РФ уничтожила 1250 объектов в Сирии
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РФ уничтожила 1250 объектов в Сирии 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
За время сирийской операции лётчики ВМФ РФ поразили более 1250 целей террористов на территории разрываемой вооружённым конфликтом и гражданской войной Сирии. Удары производила корабельная авианосная группа в Средиземном море, рассказал главком Военно-морским флотом Владимир Королёв.
«Морские лётчики произвели более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооружённых формирований», — приводит его слова АВН «Интерфакс».
На данный момент в Мировом океане уже присутствует около сотни российских кораблей ВМФ. Они выполняют множество других задач: работают над освоением Арктики и Антарктиды, сохраняют военное присутствие в Атлантическом, Тихом, Индийском океанах и Средиземном море.
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