Пилоты морской авиации ВМФ РФ уничтожили 1250 целей боевиков 

Летчики морской авиации ВМФ совершили в ходе операции в Сирии более 400 вылетов, уничтожив 1250 целей боевиков.
По словам главкома Военно-морским флотом Владимира Королева, задачу военно-морского присутствия в Мировом океане выполняют около сотни российских военных кораблей.
«Морские летчики произвели более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооружённых формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море», — сообщил Королев.
Он также подчеркнул, что ВМФ России, действуя по национальному плану в Аденском заливе и в районах Африканского рога, успешно борется с морским пиратством.