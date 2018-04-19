Ещё
Пилоты морской авиации ВМФ РФ уничтожили 1250 целей боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилоты морской авиации ВМФ РФ уничтожили 1250 целей боевиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики морской авиации ВМФ совершили в ходе операции в Сирии более 400 вылетов, уничтожив 1250 целей боевиков.
По словам главкома Военно-морским флотом Владимира Королева, задачу военно-морского присутствия в Мировом океане выполняют около сотни российских военных кораблей.
«Морские летчики произвели более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооружённых формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море», — сообщил Королев.
Он также подчеркнул, что ВМФ России, действуя по национальному плану в Аденском заливе и в районах Африканского рога, успешно борется с морским пиратством.
ТК «Звезда»: последние новости
Боевики планируют захват территорий вокруг сирийского Дераа под патронатом США Провокация Запада сплотила сирийцев вокруг Асада - Турчак Трамп, который не смог: как атака на Сирию превратила США в посмешище
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300761
Болгария: спасибо России, но…349
РФ нашла способ поквитаться с США175
Российским морякам удалось сбежать с Украины153
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца218
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение