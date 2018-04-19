Пилоты морской авиации ВМФ РФ уничтожили 1250 целей боевиков

Летчики морской авиации ВМФ совершили в ходе операции в Сирии более 400 вылетов, уничтожив 1250 целей боевиков.

По словам главкома Военно-морским флотом Владимира Королева, задачу военно-морского присутствия в Мировом океане выполняют около сотни российских военных кораблей.

«Морские летчики произвели более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооружённых формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море», — сообщил Королев.