Сирийский ученый: Американцы своим ракетным обстрелом уничтожили центр разработки лекарств от рака

Интересант: последние новости

В Дамаске опровергли слухи о проблеме с визами у экспертов ОЗХО

Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Башара Асада и выразить протест американским агрессорам (видео)

Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске. Перед началом вражеской бомбардировки он отказался покидать столицу