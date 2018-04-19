Сирийский ученый: Американцы своим ракетным обстрелом уничтожили центр разработки лекарств от рака 

Исследовательский центр, который своим ракетным и авиаударом 14 апреля уничтожили США, Великобритания и Франция, разрабатывал онкологические препараты и производил противоядия от укусов змей, сообщил сегодня начальник отдела полимеров и материаловедения этого учреждения Саид ас-Саид.
По его словам, институт занимался лекарствами против раковых заболеваний, поскольку из-за эмбарго Сирия не могла покупать такие препараты за рубежом. Производство противоядий от змеиного яда и укусов скорпионов происходило здесь в течение двух десятков лет, в том числе для Ливана и Иордании.
Теперь же центр полностью разрушен, уничтожена и лаборатория химического анализа, которая получила сертификат качества ISO и выдавала таковые для всех материалов, производимых в Сирии. При этом Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2013 году пять раз проверяла этот центр и подтверждала, что там не работали над химоружием.