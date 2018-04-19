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«Танковый спецназ» Сирии обзавелся настоящим «ракетным монстром»
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«Танковый спецназ» Сирии обзавелся настоящим «ракетным монстром» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Бойцы 4-й сирийской танковой дивизии, которую в СМИ прозвали «танковым спецназом», получили на вооружение аналог российской ТОС-1А «Сонцепек». Именно так расценивают военные эксперты новую разработку инженеров и конструкторов этого элитного соединения.
В прошлом военные эксперты, оценивая сирийские боевые машины с ракетным вооружением, уже предполагали, что за изготовленными мини-ТОСами на шасси БМП-1 обязательно последует вариант на базе танка. Так и произошло. Эта штурмовая машина, получившая обозначение Golan-1000, выполнена на базе основе боевого танка Т-72. Поражает калибр пусковых установок этого ракетного монстра — он составляет 500 мм. Сами реактивные снаряды весят около полутоны.
"Тяжелая реактивная пусковая установка на танковом шасси стала закономерным развитием линейки импровизированных реактивных систем Golan, что в малых количествах производятся ремонтными мастерскими 4-й танковой дивизии сирийской армии, — прокомментировал создание реактивной системы один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин. — В их ряду уже были относительно небольшие системы Golan 65 и Golan 250 на шасси пикапов, а также более тяжелые Golan 300 и Golan 400 на базе грузовых автомобилей.
Дальность подобных систем крайне невелика и составляет обычно всего до 2-3 км. У 360-мм Golan-300 максимальная дальность вообще всего 1,5 км. Однако мощная боевая часть таких импровизированных ракет делает их грозным оружием в городских боях, не оставляя противнику шансов уцелеть".
Судя по состоянию пусковых установок этого сирийского варианта «Солнцепека», боевая машина уже была опробована в ходе боевых действий в районе Дамаска.
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Источник: Сирийские боевики хотят создать автономию под патронажем США Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада Лавров: Запад обвиняет Дамаск на основании данных СМИ и соцсетей
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