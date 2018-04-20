Второй палестинец погиб в столкновениях с армией Израиля на границе с Газой

ГАЗА, 20 апр — РИА Новости. Число жертв столкновений палестинцев с израильской армией на границе с сектором Газа в пятницу увеличилось до двух человек, еще 40 получили ранения, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кедра.

"В северной части сектора Газа погиб 24-летний палестинец в результате столкновений с израильской армией", — заявил аль-Кедра. Он добавил, что еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения», начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.