В секторе Газа палестинец погиб в столкновениях с израильской армией 

ГАЗА, 23 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Палестинец, ранее получивший ранение в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, скончался, сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.
"Сегодня вечером в больнице города Рафах скончался 23-летний палестинец, получивший ранения в столкновениях с израильской армией в прошлую пятницу", — сообщил аль-Кедра.
Кроме того, по словам аль-Кедры, еще один палестинец погиб в результате случайного взрыва в центральной части анклава.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.