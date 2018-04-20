Около 3 тысяч палестинцев участвуют в беспорядках на границе с Газой

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . Около трех тысяч палестинцев принимают в пятницу участие в беспорядках и столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, сообщает армейская пресс-служба.

"С утра беспорядки проходят в пяти пунктах вдоль сектора Газа, в них принимают участие около трех тысяч палестинцев", — сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильских военных, демонстранты предпринимают попытки приблизиться к пограничной стене, жгут покрышки и «запускают воздушных змеев, к которым прикреплены зажженные предметы».

Израильская армия «применяет средства для разгона демонстрантов, в том числе огнестрельное оружие в рамках соответствующих указаний по открытию огня», говорится в заявлении пресс-службы.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман , в пятницу посетивший границу с Газой и встретившийся с военнослужащими ЦАХАЛа, отметил, что профессиональные действия израильской армии способствовали сокращению числа участников акций протестов на границе с анклавом.

"Сегодня я завершил обзор (на границе с) сектором Газа, встретился с солдатами и командирами… Благодаря работе ЦАХАЛ из недели в неделю число участников беспорядков сокращается. Мы продолжаем готовиться к любому развитию событий, как в Газе , так и на севере", — написал министр в своем Twitter.

В прошлую пятницу, по данным израильской армии, в беспорядках приняли участие около 10 тысяч палестинцев.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения», начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.