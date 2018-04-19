Европейский парламент высказал обеспокоенность ситуацией в секторе Газа

ПАРИЖ, 19 апреля. / ТАСС /. Европейский парламент принял в четверг резолюцию, в которой призвал к нормализации ситуации в секторе Газа, где сложилась напряженная обстановка в результате столкновений между палестинцами и израильскими силами правопорядка.

"Европейский парламент призывает стороны к максимальной сдержанности и подчеркивает, что приоритетной задачей является избежать любой новой эскалации и человеческих жертв. Он высказывает сожаление с гибелью людей и осуждает тот факт, что невинные палестинские манифестанты были убиты или ранены в ходе последних трех недель в секторе Газа", — говорится в принятой резолюции. Депутаты Европарламента также «настоятельно требуют от израильских сил обороны воздержаться от использования летальных методов против невооруженных манифестантов».

В то же время в резолюции отмечается, что Европейский парламент «учитывает существующие угрозы для безопасности Израиля и необходимость для него защищать свою территорию и свои границы, используя пропорциональные методы». В резолюции «осуждаются теракты, совершенные ХАМАС и другими группировками, ведущими борьбу против Израиля с территории сектора Газа, в частности осуществляя обстрел ракетами и ведя тайное проникновение на территорию Израиля, создавая туннели». «Европарламент обеспокоен тем фактом, что ХАМАС, судя по всему, преследует цель добиваться эскалации напряженности. Парламент также решительно осуждает ту тактику, к которой часто прибегает ХАМАС, используя гражданских лиц с целью обеспечения защиты своих террористических действий», — говорится в резолюции.

Признавая право палестинцев проводить мирные манифестации «в рамках их основополагающих прав на свободу выражения мнения, свободу собрания и создание ассоциаций», Европарламент «призывает организаторов манифестаций в секторе Газа воздержаться от какого-либо побуждения людей к насильственным действиям».

В своем документе Европарламент потребовал «немедленного и безусловного снятия блокады и отмены закрытия доступа в сектор Газа, так как эти меры приводят к усилению гуманитарного кризиса, наносящего удар по всему региону». Также в Страсбурге считают необходимым, чтобы «администрация Палестинского государства получила возможность вернуться в сектор Газа и осуществлять там правительственное управление, что должно рассматриваться как приоритетная задача».

В то же время в резолюции отмечается, что в секторе Газа «ХАМАС продолжает держать население под своим контролем и давлением» и что «этот район остается зоной активных действий для международных террористических организаций».