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Еще два палестинца погибли от рук израильских военных
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Еще два палестинца погибли от рук израильских военных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В больнице города Рафах скончался 23-летний палестинец, 13 апреля пострадавший в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра отметил, что молодой человек получил слишком серьезные ранения. Добавим, что еще один человек погиб в результате случайного взрыва в центральной части анклава.
Военные Израиля заявили, что с целью охраны государственной границы часто применяют огнестрельное оружие против наиболее активных участников волнений. Власти еврейского государства отвергают обвинения в применении чрезмерной силы.
Тем временем правозащитные организации призывают начать международное расследование участившихся случаев кровопролития.
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