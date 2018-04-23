Еще два палестинца погибли от рук израильских военных 

В больнице города Рафах скончался 23-летний палестинец, 13 апреля пострадавший в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра отметил, что молодой человек получил слишком серьезные ранения. Добавим, что еще один человек погиб в результате случайного взрыва в центральной части анклава.
Военные Израиля заявили, что с целью охраны государственной границы часто применяют огнестрельное оружие против наиболее активных участников волнений. Власти еврейского государства отвергают обвинения в применении чрезмерной силы.
Тем временем правозащитные организации призывают начать международное расследование участившихся случаев кровопролития.