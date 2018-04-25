Ещё
AFP: скончался раненный в ходе столкновений в секторе Газа палестинский журналист
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AFP: скончался раненный в ходе столкновений в секторе Газа палестинский журналист 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 25 апреля. Палестинский журналист, получивший 13 апреля ранение в ходе стычек арабской молодежи с израильскими военными в секторе Газа, скончался. Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников погибшего.
По информации агентства, Ахмед Абу Хуссейн стал вторым палестинским журналистом, убитым с начала массовых манифестаций и беспорядков на границе Израиля и сектора Газа. Демонстрации начались 30 марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Беспорядки повторялись четыре пятницы подряд, но уже с меньшей интенсивностью.
Предполагается, что кульминация протестов наступит 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Израиля по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). Запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.
ТАСС: последние новости
Генштаб ВС РФ: сирийская ПВО сбила 46 ракет, выпущенных 14 апреля по Дамаску и пригороду Германия выделит Сирии дополнительно €1 млрд в качестве гуманитарной помощи Клинцевич: Саудовская Аравия толкает Катар на противоправные действия своими заявлениями
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции297
Афганцы перекрыли центр Киева179
МИД обратился к россиянам33
Россия доказала очередную ложь США98
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью162
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение