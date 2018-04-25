AFP: скончался раненный в ходе столкновений в секторе Газа палестинский журналист

ТАСС , 25 апреля. Палестинский журналист, получивший 13 апреля ранение в ходе стычек арабской молодежи с израильскими военными в секторе Газа, скончался. Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников погибшего.

По информации агентства, Ахмед Абу Хуссейн стал вторым палестинским журналистом, убитым с начала массовых манифестаций и беспорядков на границе Израиля и сектора Газа. Демонстрации начались 30 марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Беспорядки повторялись четыре пятницы подряд, но уже с меньшей интенсивностью.

Предполагается, что кульминация протестов наступит 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Израиля по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). Запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.