Средиземноморье ждёт россиян. Турецкие власти повысят качество туруслуг

Главное — безопасность

На форуме работал и корреспондент « АиФ на Оби », который узнал, какие изменения ждут туристический бизнес в этом направлении.

После известных трагических событий и охлаждения отношений между нашими странами два года турецкие пляжи были пустыми. В прошлом году отношения наладились, и россияне снова потянулись к тёплым турецким берегам. Особенно гости любят Средиземноморье. В 2017 году в Турции отдохнуло более 10 миллионов туристов из 150 стран. В их числе 4,5 миллиона наших соотечественников, причём большая часть, порядка 3,5 миллиона, нежилась в солнечной Анталье , которую называют жемчужиной Средиземноморья, туристической Меккой . В этом году турецкая сторона надеется принять более шести миллионов россиян. И обещает поднять качество отдыха и безопасность на высокий уровень — именно этим вопросам и был посвящён международный форум. Создано несколько рабочих групп, которые проработали вопросы: качества туруслуг, обеспечения безопасности, получения в случае необходимости медицинской и юридической помощи.

«Гостеприимство — во главе угла. Мы стремимся буквально каждого гостя принять так, чтобы ему хотелось снова и снова к нам вернуться, — говорит заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Арысой Омер. — Сейчас такая обстановка в мире, что безопасность становится очень важным фактором. Впервые у нас работает совместная турецко-российская группа, задача которой повысить безопасность туристов таким образом, чтобы они могли свободно, ничего и никого не опасаясь, передвигаться по всей стране, ездить на экскурсии, посещать любые места».

Как отметил чиновник, российские туристы, в отличие от гостей из других стран, любопытны и активны. Если англичане, немцы, итальянцы, как правило, «батонятся» на пляжах и гуляют по территории отеля, то россияне успевают ездить по экскурсиям, историческим местам и магазинам.

На форуме речь шла о безо-пасности всех видов, включая питание, чистоту воды в море и бассейнах. Причём не только на территории отелей, но и в городах. Кстати, вспомнили о вспышке вируса Коксаки, что в прошлом году был обнаружен на пляжах Турции. « Минздрав много сделал для того, чтобы исключить подобную ситуацию в этом году и в будущем», — заверили турецкие партнёры.

Если в прошлые годы туристы, с которыми произошло ЧП (попали в ДТП или возникли проблемы со здоровьем), порой испытывали некоторые трудности, связанные с оплатой лечения, то сейчас эта проблема уйдёт в прошлое. «Страховое покрытие увеличили с 15 тысяч долларов до 30–40 тысяч долларов, — рассказал председатель комиссии по безопасности общественного комитета Ростуризма Роман Бобышев. — Причём, если россиянину требуется экстренная медицинская помощь, турецкие партнёры, не ожидая финансовых гарантий, готовы её сразу же оказать. А уж потом разбираются со страховкой. Кроме того, сейчас при необходимости российским туристам на месте будет оказываться и правовая юридическая помощь. Если возникают вопросы, имеет смысл обратиться на ресепшен своего отеля. Там должны помочь в их решении».

Сейчас 65 процентов семей с детьми предпочитают отдыхать на берегах Средиземного моря. Поэтому особый акцент турецкая сторона планирует сделать именно на семейном отдыхе.

«Большая часть гостей приезжает к нам всей семьёй, с детьми, причём даже с маленькими, — сообщил глава федерации отельеров Турции Осман Айык. — Мы хотим создать максимально хорошие условия для такого семейного отдыха. Детям должно быть на отдыхе интересно и весело».

А если исключить доллар?

Нашим соотечественникам, которые не знают иностранных языков, не стоит опасаться, что им будет неуютно в Турции. В этой стране принято взаимодействовать с гостями на их языке. Тем более что русский язык здесь знают многие местные жители.

Таблички и надписи в отелях наряду с английским и китайским — на русском.

«Для удобства россиян мы предложили включить в меню и блюда русской кухни, — рассказал председатель Всероссийского объединения турагентств Дмитрий Давыденко . — Дело в том, что некоторые люди даже за границей не хотят менять свои гастрономические предпочтения. И турецкая сторона пошла нам навстречу. Вообще, они очень внимательно прислушиваются ко всем нашим предложениям и тут же стараются их внедрить».

К слову, в этом году планируется увеличить число прямых рейсов самолётов к турецким тёплым берегам. Из Москвы они начали летать с марта, из 46 крупных российских городов — с мая, когда начнётся турсезон.

Ещё одна рабочая турецко-российская группа трудится над тем, чтобы сделать туриндустрию взаимовыгодной для обеих стран. Если в прошлом году в Турции побывали 4,5 миллиона россиян, то в России — только порядка 100 тысяч турок. Упрощение визового режима позволит в разы увеличить эту цифру. Как известно, гости из других стран везут валюту и тратят дензнаки в местах отдыха.

И только одну просьбу россиян турецкая сторона пока не обещает выполнить: сделать оплату напрямую — рубль–лира, исключив доллар. Как объяснили турецкие партнёры, валюты обеих наших стран, к сожалению, слишком нестабильны. А это большой риск для турбизнеса, который и так работает, не имея запаса в рентабельности. Система мировой экономики привязана к доллару — это международный стандарт, нарушить который Турция не решается. Но не исключено, что в будущем всё изменится.