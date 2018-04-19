Российские военные получили обновленного стратега

"Туполев" передал Министерству обороны России обновленный стратегический ракетоносец Ту-95МС. Правда пока в войска машина не попадет. Сначала она должна пройти государственные испытания, сообщает пресс-служба компании.

Известно, что стратегу заменили двигатели: поставили более мощные НК-12МПМ, разработанные самарским предприятием «Кузнецов» . С ними боевой самолет сможет брать на борт больше оружия и летать дальше.

Ту-95МС — называют самым быстрым турбовинтовым самолетом в мире, его предельная скорость достигает 830 километров в час. А максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке, а это где-то 9 тонн, составляет более 10 тысяч километров.