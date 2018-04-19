Ещё
Российские военные получили обновленного стратега
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные получили обновленного стратега 

Вести.Ru 1 час назад
"Туполев" передал Министерству обороны России обновленный стратегический ракетоносец Ту-95МС. Правда пока в войска машина не попадет. Сначала она должна пройти государственные испытания, сообщает пресс-служба компании.
Известно, что стратегу заменили двигатели: поставили более мощные НК-12МПМ, разработанные самарским предприятием «Кузнецов». С ними боевой самолет сможет брать на борт больше оружия и летать дальше.
Ту-95МС — называют самым быстрым турбовинтовым самолетом в мире, его предельная скорость достигает 830 километров в час. А максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке, а это где-то 9 тонн, составляет более 10 тысяч километров.
Боевое крещение российский стратег прошел в Сирии. 18 ноября 2015 года ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 обстреляли позиции террористов в провинциях Идлиб, Алеппо и Дейр-Эз-Зор. Боевые самолеты выпустили 34 крылатых ракеты по 14 особо важным объектам боевиков. Спустя почти ровно год, 17 ноября 2016 российские стратеги повторили атаку.
Вести.Ru: последние новости
Удар с юга. Обстановка в Сирии серьезно обостряется Бельгия незаконно поставляла в Сирию вещество для производства зарина Удар по Сирии: Запад считает дипломатические сложности излишними
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300339
Российским морякам удалось сбежать с Украины107
Болгария: спасибо России, но…210
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца202
Первый легальный бордель открывается в России265
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение