Баунов о конфликте в Сирии: «Люди запуганы обеими сторонами»

Российский МИД утверждает, что в Восточной Гуте нашли немецкий хлор и британские дымовые шашки. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова . По ее словам, и Россия , и Сирия неоднократно заявляли о наличии данных по подготовке боевиками провокаций с использованием химического оружия:

«На освобожденных территориях восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия из Германии , а также дымовые шашки, производством из города — внимание! Солсбери Великобритания . Ну, теперь я думаю, что все знают, где находится город Солсбери. Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, мы говорим о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения. Хотелось бы также привлечь внимание к тому, что еще в январе 2013 года британская газета Daily Mail опубликовала статью, которая раскрыла информацию о согласии руководства Белого дома на осуществление США и их союзниками химической атаки в Сирии и последующего возложения ответственности на президента этой страны Асада, с целью усиления международных военных действий в этой стране». ​

Также Россия покажет в ООН сюжет о мальчике, участвовавшем в постановке химатаки в сирийской Думе . Об этом телеканалу «Россия 1» заявил российский постпред в ООН Василий Небензя

Ранее телеканал «Россия 24» показал интервью сирийского мальчика, который участвовал в видеосъемках «Белых касок» и утверждает, что это была инсценировка. 11-летний Хасан Диаб и его отец рассказали, что за участие в съемках им дали «рис, финики и печенье», после чего отпустили домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было». По словам сирийца, он готов опровергнуть применение химоружия «в любых международных организациях». Как сообщил Небензя, репортаж с субтитрами будет распространен среди стран — членов Совбеза ООН и показан а на ближайшем заседании. Однако надеяться, что сирийский мальчик изменит чье-то мнение, не приходится, комментирует главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов

Александр Баунов главный редактор Carnegie.ru «Мы ведь говорим о людях, которые находятся в ситуации гражданской войны, под какими-то военными властями все время. Сначала это были военные власти „Джейш-аль-Ислама“, не то чтобы они там осуществляли террор, но вы понимаете, вы живете в осажденном городе и у вас власть полевых командиров, группы полевых командиров и людей с оружием. С другой стороны, сейчас пришли сирийские войска, естественно, они проводят там зачистки, рейды, выясняют, кто воевал на стороне противника, а кто был просто мирными гражданами. Плюс российская военная полиция. Люди запуганы обеими сторонами. В этом смысле найти людей, которые, с одной стороны, под давлением могли сняться в чем угодно, „Джейш-аль-Ислам“ могли, и у них был мотив. С другой стороны, конечно, сирийские власти сейчас в попытке организовать какую-то контрпропагандистскую кампанию, естественно, могли найти людей, которые, опять же, будучи в абсолютно зависимом положении, могут тоже все что угодно рассказать на камеру. Так что каждая сторона конфликта имеет право не верить другой стороне в этой ситуации, и ровно поэтому этот сюжет никого ни в чем не убедит. Тогда таких мальчиков должны быть десятки, и, во-вторых, они должны говорить не в российских СМИ, а в западных. То есть это западные журналисты должны приехать, и они им должны это рассказать. То, что они рассказали что-то российским журналистам — да вы что. Если уж наши хотят организовать по этому поводу разоблачительную кампанию, они должны работать с западными СМИ, а не с собственными. Это единственный вариант».

— Миссия понятно что упирается руками и ногами с тем, чтобы туда не ехать, потому что подозревает — она получит те результаты, которые не нужны американскому заказчику. И они обнаружат себя в положении чиновников, которые находятся между молотом и наковальней, пытаются каким-то образом проскочить между струпьями, но я думаю, что это не тот случай.

— Все-таки, может быть, российской стороне стоит поторопить главу Сирии Башара Асада

— Так российская сторона торопит, если посмотреть на вчерашний брифинг, который прошел в ОЗХО. То есть понятно, что саботирование того мандата, который миссия ОЗХО должна выполнить, оно становится достаточно очевидным и в силу этого неприглядным. Понятно, что дальнейший курс вряд ли к чему-нибудь приведет. Рано или поздно миссии придется выехать на это место и провести инспекцию. Но она пытается оттянуть этот приезд настолько, насколько возможно.