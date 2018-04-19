В Сирии ждут наступления боевиков и новых провокаций

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Новые провокации с кустарной «химией» возможны в Сирии для оправдания планирующегося наступления на правительственные войска на юге страны, в котором будут участвовать более чем 12 тыс. боевиков из разных группировок под руководством "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ ). Об этом сообщил ТАСС в четверг военно-дипломатический источник.

По его словам, для наступления на войска Сирии в городах Дераа и Эль-Баас только «Джебхат ан-Нусра» и " Свободная сирийская армия " подготовили более 12 тыс. боевиков, а также сотни единиц техники. Поводом послужат обвинения правительственных войск в якобы нарушениях режима прекращения огня.

"Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с «химией» кустарного производства якобы против мирного населения", — сообщил источник.

Источник отметил, что конечной целью масштабного одновременного наступления разных группировок боевиков на правительственные войска является создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии.

Он добавил, что обстановка на юге Сирии серьезно обострилась в течение последних двух недель, и вопреки заявлениям США в долине реки Ярмук «основные роли сегодня играют не только „Сирийская свободная армия“, но и „Джебхат ан-Нусра“ и бандгруппы ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки „Исламское государство“ — прим. ТАСС )».

"Причем через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами — никому неизвестно. Вся переброска так называемой гуманитарной помощи контролируется только американцами", — рассказал источник.

По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане представителям США и Иордании постоянно приводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах. «Однако никто никаких мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимает», — уточнил источник.