Россия лает, но не кусает

Если авиаудары по Сирии чему-то нас и научили, так это тому, что, когда дело доходит до защиты режима Асада, Россия только лает, но не кусает.

Всего несколько дней назад кремлевские пропагандисты пытались терроризировать общественность, убеждая ее в том, что любое западное военное вмешательство в Сирии повлечет за собой настоящий конец света. Таким посланием, безусловно, с радостью воспользовался канал Би-Би-Си (BBC), в новостных выпусках которого раздавались предупреждения о скором начале Третьей мировой войны.

Великобритания и Но вот США Франция успешно завершили свою миссию по уничтожению объектов инфраструктуры режима Асада с химическим оружием, а русские не нанесли, несмотря на свой гнев, ни единого удара.

Альтернативная реальность Кремля Владимира Путина , безусловно, диктует нам другое, заявляя, что его системы ВВС сбили большую часть из 100 или около того ракет, направленных против режима Асада ранним утром в субботу, 14 апреля. Но и эта «утка» не прошла, после того как лоялисты Асада предоставили СМИ фотографии различных объектов, превратившихся в руины в результате авиаударов.

Зловещие предупреждения Москвы о непредвиденных военных последствиях были не единственной наглой ложью со стороны Кремля. В жалкой попытке дистанцироваться от обвинений в причастности к химическим атакам русские попытались предположить, что ответственность за отравление в Солсбери несут британские власти. Когда эти попытки провалились, Россия заявила, что химическую атаку по позициям повстанцев в пригороде Дамаска Думе организовала британская разведка.

К сожалению для русских, никто — кроме Джереми Корбина (Jeremy Corbyn) и Дианы Эббот (Diane Abbott), его не менее наивной напарницы — не принял во внимание этих заявлений. Несмотря на то, что русские запустили свою пропагандистскую машину полным ходом в попытке предотвратить авиаудары, они потерпели жалкое поражение. В ответ Запад обвинил Кремль в блефе, и теперь господин Путин и его товарищи по собственной же вине стали всеобщим посмешищем.

Благодаря Терезе Мэй (Theresa May) и Борису Джонсону (Boris Johnson), сыгравшему значительную роль в оправдании позиции правительства по Сирии, мы не поддались натиску кремлевской пропаганды и отстояли свою линию, призвав режим Асада к ответу за применение запрещенного оружия против невинных сирийских граждан.

Но то, что мы смогли унизить русских в связи с их смехотворной позицией по Сирии, не означает, что мы можем сбросить со счетов угрозу, которую они представляют в иных сферах.

Господин Путин, возможно, провалил нелепую попытку защитить своего сирийского союзника в Дамаске, но он до сих пор остается верен идее навредить Западу любыми доступными средствами. И если, как показали недавние события на востоке Средиземноморья, силы русских не могут сравниться с превосходящими их военными силами Запада, то господин Путин просто вновь обратится к менее традиционным средствам, таким, как кибервойна.

Вскоре после авиаударов по Сирии Национальный центр по кибербезопасности опубликовал предупреждение, что угроза подрывной кибератаки со стороны России теперь достигла «наивысшей точки». Сразу же после ударов по Сирии Кремль распорядился о расширении своей заряженной ботами кампании по запуску фейковых новостей, в рамках которой распространяются сюжеты, подобные тому, где говорилось о сбитой русскими британской ракете. Официальные лица предупредили, что это свидетельствует о подготовке Москвой длительной кибератаки в отношении ключевой инфраструктуры Великобритании, в том числе сетей электроснабжения, экстренных служб и вооруженных сил.

Никто не сомневается в способности России осуществить подобную подрывную работу, ведь она уже наносила удар по ряду европейских организаций, от британской Национальной службы здравоохранения до Бундестага Германии . Проблема, с которой могут столкнуться русские, состоит не только в том, что Европа и США улучшили свои способности по вычислению подобных угроз и защите от них. Они также разработали свои собственные киберресурсы, которые — как мне рассказал весьма компетентный источник — могут вызывать широкомасштабные разрушения по всей России. Будем надеяться, что, как и в случае с Сирией, Кремль, несмотря на всю шумиху, не заинтересован в конфронтации с Западом, которая нанесет русским гораздо больший ущерб.

Однако сам факт того, что чиновники теперь открыто говорят в столь трагических тонах, свидетельствует о том, что путинская Россия — это государство-изгой, к которому именно так и следует относиться. Вашингтон уже принял меры, чтобы изолировать доступ России к Западу, наложив карательные санкции на олигархов, считающихся близкими соратниками господина Путина.

Великобритания же до сих пор должна определиться, предпринимать ли меры против олигархов, таких как Олег Дерипаска , чьей энергетической компании EN+ было дозволено котироваться на лондонской бирже в конце прошлого года.

Ограниченное военное вмешательство в борьбе с режимом Асада, возможно, подошло к концу, но до сих пор не видно окончания масштабной кампании по сдерживанию угрозы со стороны таких государств-изгоев, как Сирия и Россия.