Причины, по которым бомбардировка Сирии была плохой идеей

Воздушные и ракетные удары, которые Соединенные Штаты вместе со своими британскими и французскими союзниками нанесли по сирийским правительственным объектам, достойны осуждения по многим причинам. Во-первых, действия Вашингтона — грубое нарушение Конституции США. За исключением тех случаев, когда речь идет об ответном ударе, этот документ дает конгрессу, а не президенту, право решать, стоит ли вовлекать страну в боевые действия. Наказание иностранного режима за якобы совершенные им бесчинства в отношении его собственных граждан — малоубедительный довод, а какие бы то ни было контраргументы представляются либо лицемерными, либо исторически неграмотными.

Во-вторых, нет даже уверенности в том, что правительство Башара Асада виновно в химической атаке, вызвавшей такую реакцию Запада. Как я уже отмечал в предыдущей статье, есть и другие подозреваемые, в первую очередь целый ряд повстанческих группировок, пытающихся лишить Асада власти. У этих групп, еще не до конца оправившихся от серии военных поражений, есть мощный стимул втянуть Вашингтон в гражданскую войну в Сирии , чтобы он более активно выступал на их стороне. Тогда как у Асада стимула провоцировать Соединенные Штаты нет.

В-третьих, нанося последними ударами ущерб военным активам сирийского правительства, Запад рискует предоставить повстанческой коалиции — в большинстве своем исламистской — возможность победить в сирийском конфликте, который они уже могли считать проигранным. Самой мощной фракцией в этой коалиции является «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывший « Фронт ан-Нусра », сирийское ответвление «Аль-Каиды» (обе террористические организации запрещены в России — прим. ред.). Безусловно, Асад — коррумпированный и жестокий правитель, но содействовать усилению позиций такого исламистского режима, претендующего на роль его преемника, вряд ли отвечает интересам Америки.

В-четвертых, авиаудары без всякой на то нужды создают совершенно новую напряженность в отношениях Вашингтона и России, которые уже натянуты до предела. Пока что реакция Кремля носила сдержанный характер, и будем надеяться, что она не изменится. Но даже если Владимир Путин воздержится от эскалации военных действий собственной армии в Сирии (или от каких-либо решительных шагов в других регионах, таких как Грузия Украина ), новая холодная война между Москвой и Западом все равно будет углубляться.

Самое ужасное — это ханжеское лицемерие западных держав, когда они приводят свои оправдания воздушным ударам. Трамп вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном обрисовал свое нападение на Сирию как моральный императив, необходимость сдержать использование химического оружия в международной системе. Помимо этой цели, они также не преминули выставить Асада и его правительство как в высшей степени гнусного врага.

Объявляя о налетах в своем обращении к американскому народу, президент Трамп заявил, что «режим Асада снова применил химическое оружие для уничтожения ни в чем не повинных гражданских лиц». Новый инцидент, настоял Трамп, подтверждает «регулярность использования химического оружия этим ужасным режимом. Злонамеренная и отвратительная атака оставила матерей и отцов, младенцев и детей метаться от боли и удушья. Это не действия человека. Это преступления настоящего монстра».

Трамп также выступил с резкой критикой в адрес России и Ирана за их давнюю поддержку Асада. «А Ирану и России я задам такой вопрос: какая страна захочет, чтобы ее имя связывали с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? О странах мира можно судить по их друзьям. Ни одна нация в долгосрочной перспективе не сможет добиться успеха, поддерживая страны-изгои, жестоких тиранов и кровавых диктаторов».

Хосни Мубарак в Последнее утверждение заслуживает приза либо за тупость, либо за обильно приукрашенное нахальство. Соединенные Штаты никогда не смущались собственной поддержкой стран-изгоев, жестоких тиранов и кровавых диктаторов. Альянсы Вашингтона с такого рода режимами — иранский шах, семья Сомоса в Никарагуа , целая череда гватемальских генералов, проводивших геноцид, Мобуту Сесе Секо в Заире Египте и королевская семья в Саудовской Аравии (среди прочих) — являются достаточным доказательством хронического отсутствия у нас нравственной чуткости.

Дэниел Ларисон (Daniel Larison), обозреватель «Американ консерватив» (The American Conservative), язвительно упрекает западные державы в лицемерных моральных спекуляциях. Ссылаясь на (по-видимому, риторический) вопрос Трампа о том, какая страна захочет, чтобы ее имя связывали с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей, Ларисон пишет:

«Трамп должен знать ответ, поскольку у него в гостях совсем недавно побывал один из главных идейных вдохновителей войны в Йемене , в которой на протяжении последних трех лет США принимают самое деятельное участие. Ранее Великобритания со всеми почестями принимала у себя принца Саудовской Аравии, а на днях тот находился с визитом во Франции. Все трое обеспечивают саудовцев и их союзников оружием и поддержкой в Йемене без оглядки на совершаемые ими зверства. Возможно, есть правительства, моральный авторитет которых позволяет им читать нотации Сирии и ее союзникам по поводу совершаемого ими насилия, однако администрация Трампа и наши британские и французские союзники к их числу не принадлежат».

Саудовская Аравия вместе с союзниками использует оружие, продаваемое им Соединенными Штатами и другими западными правительствами, чтобы тысячами убивать ни в чем не повинных мирных жителей Йемена — к тому же в ход идут и кассетные боеприпасы, запрет на которые введен почти во всех странах мира.

Если Соединенные Штаты и их европейские союзники считают, что бомбардировки Асада станут эффективной мерой против использования химического оружия Сирией или другими странами в будущем, то эта тема заслуживает отдельных политических дебатов. Если, что вероятнее, они считают, что ослабление сил Асада может спасти повстанцев от неизбежного поражения и что режим мятежников, который придет на смену Асаду, будет лучше отвечать интересам безопасности Ближнего Востока и Америки, этот вопрос тоже следует рассматривать в ходе политической дискуссии.