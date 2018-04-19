Боевики создадут автономию под патронажем США

Источник: боевики хотят создать на юге Сирии автономию под патронажем США

По его словам, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гумпомощь", добавил источник.

"В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли сегодня играют не только "Сирийская свободная армия", но и "Джабхат ан-Нусра" и бандгруппы ИГИЛ*… Боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий", — сообщил собеседник.

По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане (включает представителей России , США и Иордании ) до иорданских и американских представителей систематически доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах, но мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимается.

"Еще в начале апреля совместный оперативный штаб "Ан-Нусры" в Деръа направил командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра (три южные сирийские провинции) призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска", — сказал источник.

По его словам, боевики планируют начать одновременное наступление на позиции правительственных сил для захвата городов Деръа и Эль-Баас и прилегающих районов.

"Поводом для наступления как всегда послужат заявления боевиков о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками. Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения", — рассказал собеседник.

"Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии", — заявил военно-дипломатический источник.

Он также сообщил, что через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. "Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами — никому неизвестно. Вся переброска так называемой "гуманитарной помощи" контролируется только американцами", — сказал собеседник.

"Для наступления на позиции правительственных войск только "Джабхат ан-Нусра" и взаимодействующие с ней формирования "Свободной сирийской армии" насчитывают более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня, полученные через контролируемые НВФ коридоры на границе с Израилем и Иорданией", — сообщил источник.

*Террористическая организация, запрещенная в России.