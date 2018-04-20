С американского фронта звучат новые обвинения в адрес Москвы и Дамаска. Комментарий Георгия Бовта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал, что репортаж о мальчике из сирийского города Дума, участвовавшем в постановочных видеосъемках последствий химической атаки, будет показан представителям стран — членов Совета Безопасности ООН . Сюжет ранее показал телеканал «Россия 24». В нем 11-летний житель города Дума Хасан Диаб рассказывает, что 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые затем распространила неправительственная организация «Белые каски». Утверждалось, что ему дали за это финики и печенье.

Госдеп ожидаемо обвинил Россию и Сирию в препятствовании допуску инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу, чтобы скрыть доказательства применения там химоружия. По заявлению официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт , Россия и Сирия намерены провести в Думе «собственные инсценированные расследования», оказали давление «на нескольких людей», чтобы те «изменили свои истории о том, что действительно случилось той ночью». «Чтобы не казалось, что Россия и Сирия ответственны за химатаки, а мы точно знаем, что Сирия виновна в этих атаках», — отметила представитель Госдепа ООН тем временем ведет переговоры об организации еще одной поездки в Думу, однако пока конкретных договоренностей, судя по всему, нет. Подробнее о ситуации в Сирии — Георгий Бовт

Легко представить, что после показа сюжета про не отравленного мальчика российскому представителю в ООН придется выслушать немало язвительных замечаний по поводу того, что этого мальчика на самом деле не было и его придумали, загримировав должным образом, сами российские журналисты. Поскольку в сложившейся обстановке те, кого Василий Небензя пытается в чем-то убедить, исходят из презумпции виновности Москвы и собственной непогрешимой правоты. Во всяком случае, вид все делают уверенный.

Великобритания и Ситуация с расследованием инцидента о предположительном применении химического оружия в городе Дума становится все более запутанной. Вокруг этого инцидента развернулась настоящая информационная война. Еще 14 апреля США Франции нанесли ракетный удар по сирийским объектам в наказание за то, что режим Башара Асада якобы применил отравляющие вещества в осажденном на тот момент правительственными войсками городе Дума. Однако ни до, ни после этих «карающих ударов» никаких свидетельств того, что такие вещества действительно были применены, кроме видеосъемок организации «Белые каски», так не появилось.

Москве стоило определенных усилий, чтобы побудить ООН снарядить в этот район группу экспертов ОЗХО. Причем у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что эти эксперты как-то туда не торопятся. А когда они все же доехали до места предполагаемого инцидента, то подверглись обстрелу, что тут же было истолковано разными заинтересованными сторонами прямо противоположным образом.

Если российский МИД намекал недвусмысленно на то, что это боевики тем самым пытались замести следы своей провокации, то представители западных стран обращаются с призывами к России обеспечить доступ экспертам к месту предполагаемого инцидента. При этом тема применения именно режимом Башара Асада химоружия идет постоянным рефреном во всех соответствующих заявлениях западных политиков как само собой разумеющееся.

Например, французский президент Макрон повторил свое мнение об успешности удара сил западной коалиции 14 апреля, отметив, что теперь у Асада нет возможности производить химоружие. Подразумевается, что до 14 апреля у него такая возможность была.

Трудно представить, что начали бы говорить в Вашингтоне, Лондоне и Париже, если эксперты ОЗХО все же проведут анализ ситуации на местности и действительно не обнаружат никаких следов химоружия. Вряд ли Запад станет извиняться перед режимом Асада за то, что по нему неправомерно нанесли ракетные удары. Поэтому куда легче предположить, что в лучшем для Дамаска случае доклад ОЗХО будет максимально обтекаемым и двусмысленным, допускающим разную политическую трактовку. В той циничной информационной войне, что развернулась сейчас вокруг темы химоружия в Сирии, пленных не берут, а побежденные и победители уже назначены заранее.

Сомнения в правомерности звучащих в адрес Дамаска обвинений есть и в западной прессе. Например, большой резонанс имел репортаж британского журналиста Роберта Фиска в газете Independent . Он уже побывал в городе Дума, куда все еще не решаются войти эксперты ОЗХО, поговорил со многими жителями, а также врачами и пришел к выводу, что никакой химической атаки не было и в помине. Но, поскольку такие репортажи не вписываются в западную официальную версию произошедшего, их просто стараются не замечать.